Natália Subtil, llena de sorpresas

La cantante, actriz y presentadora brasileña, Natália Subtil, tiene mucho que celebrar por estos días. Y es que el 17 de abril se desarrollará la primera edición del Billboard Latin Music Showcase en la Arena Ciudad de México donde ella ejercerá como presentadora en algunos segmentos, pero ahí no terminan las sorpresas, pues a lo anterior se suma que también cantará su sencillo “Baila así” y también hará el estrenó internacional de su nuevo tema, el cual también interpretará en vivo.

"Soy mamá, limpio la casa, cocino, pago la renta, las cuentas, voy al súper, me divierto, trabajo ¡y soy muy feliz! ¡Para todo hay tiempo! Vivir es increíble".

“Es un evento de mucha música, vamos a tener muchas sorpresas, el evento inicia a las 20:00 horas, es una producción muy grande, será una noche inolvidable. Me invitaron a mí a conducir primero y después en juntas del proyecto, tuvieron la idea de invitarme a cantar, obviamente fue una sorpresa muy grande porque no te esperas estar al lado de grandes artistas en un evento como este, no es la primera vez, pero voy a trabajar como si fuera la primera vez en la que me presento en un escenario de esta magnitud en México, es algo en lo que no me puedo equivocar”, cuenta Natália en entrevista.

El evento es una velada paralela a la ceremonia de Las Vegas (en Estados Unidos) y tendrá una fuerte presencia de exponentes del género urbano pues en el cartel también se encuentran Yandel, Juan Magan, CD9 y Mario Bautista, además de músicos de otros géneros como Pablo Montero, Belanova, Moderatto, Caligaris, Fly the Band y Virlan García. El escenario será 360 grados para que todo el público viva una experiencia más cercana y divertida con sus artistas favoritos.

Subtil desconoce si el show será televisado después, lo que sí sabe es que luego los videos de las presentaciones estarán disponibles en el canal de Billboard en Internet. “Hasta ahora yo presento a tres artistas, pero ahora no me han dicho quiénes. (En la participación musical) estaré yo sola con bailarinas, tengo muchas sorpresas, vamos a mezclar un poco de Brasil con México y creo que saldrán cosas bien divertidas. Además, todos los artistas van a hacer cosas nuevas, esa es la idea de un evento como este”.

La cantante agradece esta oportunidad porque un evento como este llega a muchas partes del mundo. “Es un honor y una responsabilidad grande, obviamente vamos a tener ensayos para quitar un poco de miedo y espero que todo salga bien. Además en el día del evento sale mi nueva canción y voy a cantarla por primera vez esa noche. Queremos sacar muchos sencillos”. El nuevo tema es de género urbano y es de desamor, pero no tiene que ver con el sufrimiento, la letra habla de una mujer que está feliz.

Entra en la vida de Nicky Jam

Se estrenará pronto una nueva serie biográfica, esta vez será sobre la vida de uno de los reggaetoneros más importantes de América Latina, la cual lleva por nombre “Nicky Jam: “El Ganador”, la cual será transmitida para Estados Unidos por Telemundo y para los demás países latinos por Netflix. La sorpresa es que Nicky Jam actúa en la serie junto con Daddy Yankee, sólo que este último no sale en todos los episodios.

Y otra de las estrellas que será parte del proyecto es Natália, quien tendrá escenas con el músico del género urbano, y autor de temas como “El amante”. “Es una serie sobre su vida donde también está Daddy Yankee porque él también fue parte importante de su vida, no podemos hablar mucho sobre el proyecto, pero estará bien padre. Habrá nuevos actores por capítulo, Nicky va toda la serie, pero obviamente cuando es chiquito y adolescente, serán otros actores (los que lo interpreten). Se supone que estrenamos en el verano”, comenta