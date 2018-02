Natália Subtil se despide de la polémica

Brincó a la “fama” por su relación controversial con Sergio Mayer Mori, con quien tiene una hija; sin embargo, ahora la actriz, modelo y cantante, Natália Subtil, deja de lado la polémica y se concentra en el estreno de su nuevo sencillo “Baila así”, cuyo video fue grabado en Brasil, su país natal. La canción es una colaboración entre ella, la DJ Thascya y el rapero Mc Guimê. Apenas publicaron el clip el 18 de enero en YouTube y éste ya cuenta con más de 118 mil reproducciones. Natália es quien escribió la letra y tiene experiencia haciendo canciones para otros artistas como Reik, Río Roma y Samo, así como para telenovelas infantiles.

“No fui yo quien planeó el video, tuvimos que grabar en Río de Janeiro por la idea que teníamos, buscando estas paredes de grafiti, pero también tuvimos que grabar allá porque el rapero que está con nosotros en el video es muy famoso, su agenda está muy llena y no podía moverse a otro lado”. Toda la producción musical es de Thascya.

Natália, quien ya tiene una trayectoria de 15 años en la industria del entretenimiento, cuenta en entrevista que todas sus facetas como modelo, cantante y actriz se fueron desarrollando al mismo tiempo. “Yo creo que todo se dio en todos los sentidos, todo me fue llamando la atención desde chiquita. Entonces, desde muy pequeña comencé a ser parte de este mundo, conocí mucha gente del medio de la música y luego comencé a componer”.

La estrella asegura que aunque “Baila así” es más del género urbano, su música se enfocará en distintos géneros. “No me voy a encerrar sólo en uno, quiero estar diversa en todo. Toda la música me encanta, justamente por eso no quiero estar sólo con un género musical, quiero ser parte de todo, por eso estoy componiendo con otros artistas de México y de otros países también, pronto saldrá un sencillo con un artista mexicano”. De hecho, acaba de escribir en conjunto con Juan Solo.

Presente en el cine

Natália comparte que está inmersa en una nueva película, en IMDB se resalta que podría ser “The Jesuit”, dirigida por Alfonso Pineda Ulloa, pero la actriz prefiere no ahondar tanto, sólo avisa que es un drama y que se rodará en varias partes del mundo, incluido México. “No puedo hablar mucho, pero me encanta la actuación, me hace salir un poco de mi mundo y ser parte de un nuevo personaje es como una terapia, te hace jugar con emociones que tal vez tú no sentirías. Anteriormente se le vio en “Un padre no tan padre”.

En medio de la polémica

Alejándose de la polémica que ha vivido en los últimos meses, a raíz de su relación con Sergio Mayer Mori (de 20 años), el papá de su hija, la cantante brasileña (de 29 años) dice no tomarse los comentarios de la prensa de manera personal y prefiere darle cara a todo. Comparte que puede ser más complicado que la gente reciba un proyecto profesional a raíz de estas cuestiones de la farándula, pero ante todo, su trabajo habla por ella.

“Yo creo que eso es normal, hay artistas que comienzan en una carrera y se quieren cambiar a otra, o querer hacer las dos cosas al mismo tiempo, la gente se va a preguntar que desde cuándo actúas o desde cuándo cantas, es algo natural, la gente siempre está en el chisme, va a querer hablar de ti. Pero es un proceso natural donde poco a poco vas demostrando que realmente eres bueno para ciertas cosas y entonces te irán aceptando”.

“Todos (la prensa) ahora están más enfocados en mi trabajo que en mi vida personal. De mi vida personal ahora son pocas preguntas, antes todo era sobre eso; ahora, de 10 preguntas, ocho son de mi trabajo, la gente me ha respetado”.