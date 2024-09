Natalia Jiménez vive en “Un mundo raro”

Nació en España, pero Natalia Jiménez siempre ha dividido su corazón con México. Desde su adolescencia en Madrid, tarareaba ya “con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero...”, sin tener en claro que era una joya de la música mexicana compuesta por José Alfredo Jiménez.

“Sin saberlo ya lo conocía, parece que el destino me traía a México desde entonces, pero no fue hasta que llegué aquí (en 2001, con 21 años) que me familiaricé con su música, cuando lo escuchaba sólo quería interpretarlo”, cuenta Natalia.

Al llegar a México, apostó por el género regional, algo que pocas cantantes españolas, fuera de Rocío Dúrcal, se habían atrevido a hacer.

No fue fácil; enfrentó críticas por cruzar esa barrera musical. Pero ahora, con el regional arrasando en el mundo, Natalia tiene claro que ignorar esas voces fue la mejor decisión que pudo tomar.

“Fue muy curioso porque algunos ejecutivos de discográficas en España nos decían: ‘No, aquí el regional nunca va a pegar’. Y nosotros pensábamos: ‘Bueno, será lo que tú digas’, pero ahora hay varios artistas llenando estadios allá”, relata.

“Y ahora que fui a España con mi gira Antología 20 años, que era mitad pop y mitad mariachi, en cuanto salía el mariachi, todo se iba al garete, la gente se volvía loca. Ahora a (Christian) Nodal le va increíble allá, a Carin León también; la música regional está sucediendo y nadie la puede detener”.

Homenaje a “El rey”

Desde 2023, después de años de soñar con grabar un disco en honor a José Alfredo Jiménez, Natalia inició el proceso de un EP tributo, justo en el 50 aniversario luctuoso del ícono de la música mexicana.

Sentía que todo se estaba alineando perfectamente. “Trajimos a la Orquesta Sinfónica de Guanajuato y al Mariachi Divo de Juárez. El gobierno de Guanajuato nos facilitó grabar en el Teatro Juárez, y ahora estamos ansiosos de que el disco se escuche”, detalla Natalia.

La española presentó su disco el pasado 27 de agosto en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato. El EP, titulado “De Jiménez a Jiménez”, se lanzará el próximo 10 de octubre e incluye temas icónicos como “Ojalá que te vaya bonito”, “Un mundo raro”, “Si nos dejan” y “Caminos de Guanajuato”.

Lo que la conquistó no fue casualidad. Desde su país de origen siempre sintió una conexión especial con el cantautor, aunque tuvo que adaptar sus canciones a su propia sensibilidad, como una “mexicana” nacida en el extranjero y como mujer.

“Él las cantaba de una manera más hablada, más aguerrida. Y yo, como mujer, pensaba que podía darles otro enfoque, darles mi propio giro. Mucho de eso se trata de la alegría de alcanzar un rango interpretativo”, comenta Natalia.

“Cuando terminé de grabar la primera canción, me puse a llorar. Me emocioné al lograr ese nivel de interpretación, al transmitir el sentimiento que sólo te puede dar una canción de José Alfredo, porque son súper profundas, súper dolidas”, enfatiza.

Para ella, es el mejor homenaje que puede hacer a México, un país que la ha enamorado desde sus calles, su gente y su alma, algo que descubrió a través de sus canciones y que ahora transmite a su hija.

“He disfrutado muchísimo mi vida en este país que me lo ha dado todo: trabajo, amor y música que nunca habría cantado si me hubiera quedado en España. Me convertí en una de ustedes”, afirma.

“Este disco es un agradecimiento por haberme dado un hogar, un futuro para mí y para mi hija. No me canso de cantar vuestra música, ni me cansaré, así que váyanse acostumbrando”, promete.