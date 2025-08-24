Los aficionados a las comedias de acción ya pueden ver en las salas de cine la película Nadie 2.

Bob Odenkirk regresa como el esposo, padre y asesino adicto al trabajo Hutch Mansell en el nuevo capítulo de Nadie, el éxito de acción de 2021.

Nadie 2. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de trabajos a criminales internacionales.

Aunque disfruta la adrenalina de su “trabajo”, él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.

Acompañados por el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plumerville, listos para disfrutar del sol y la diversión.

Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque y su turbio sheriff, Hutch se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado: Lendina.

Nadie 2

(Nobody 2)

De Timo Tjahjanto.

Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks, RZA.

Estados Unidos, 2025.

XM