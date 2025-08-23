Aquellos que disfrutan de las películas de animación o tienen peques en casa, hoy se puede organizar una salida al cine para ver la película Mascotas al rescate en su sala de cine favorita. una cinta producida en Francia.

Mascotas al rescate. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La historia se desarrolla cuando un tren lleno de mascotas arranca a toda velocidad sin nadie que lo controle, el caos sobre rieles está asegurado. Pero nada es lo que parece, detrás del misterioso escape está Hans, un tejón con sed de venganza y un plan tan loco como peligroso.

Con el destino del tren pendiendo de un hilo, sólo un improbable héroe puede cambiar el rumbo: Falcón, un mapache astuto y valiente que deberá unir a los pasajeros peludos para evitar el desastre.

Mascotas al rescate es una intensa aventura animada repleta de humor, acción y corazón, donde cada estación es una sorpresa ¡y frenar no es una opción!

Mascotas al rescate

(Falcon Express/Pets on a train)

De Benoît Daffis y Jean-Christian Tarry.

Francia, 2025.

XM