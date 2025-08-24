Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 25 al 31 de agosto

Aries

La carta del Emperador rige el destino de Aries, invitándole a poner en orden las finanzas y, en especial, los gastos relacionados con colegiaturas y útiles escolares. La organización y la previsión serán claves en estos días de cierre de mes. Aunque Aries es el pilar de su familia y suele ayudar a los demás, las cartas advierten que no debe excederse ni permitir abusos de confianza.

Será una semana intensa de trabajo, actualizaciones de documentos y trámites pendientes. El consejo de salud se centra en cuidar la circulación, pues los tobillos y piernas serán un punto vulnerable debido al sedentarismo. Se recomienda caminar más, hidratarse y reducir la sal y el azúcar.

El viernes será su mejor día y marcará la llegada de un ingreso extra. Aries podría estar pensando en mudanzas o cambios de trabajo, y el tarot confirma que es el momento de escuchar la intuición y tomar decisiones. En el ámbito amoroso, si hay pareja, se anuncia embarazo; si está soltero, se vislumbran compatibilidades con Acuario, Capricornio y Leo.

El mensaje espiritual es claro: pedir apoyo en momentos difíciles y no cargar solo con todo. Encender una veladora en honor a un ser querido fallecido abrirá caminos de energía positiva. Los números de la suerte son 02, 05 y 36; los colores favorables, rojo y amarillo. El Arcángel Rafael será su guía y protector, recomendando una limpieza profunda en el hogar y la vida personal.

Tauro

Para Tauro aparece la carta del Mundo, que anuncia cambios, viajes y proyectos que se materializan. Es una etapa de buena imagen y energía renovada que atraerá miradas y oportunidades. Sin embargo, la recomendación principal es ser discreto y no caer en chismes ni cargar con los problemas de los demás.

El lunes será su mejor día. Será una semana de trabajo intenso, compras escolares y ajustes económicos, además de la oportunidad de inscribirse en cursos de administración o finanzas. Tauro debe evitar fraudes o compras impulsivas y cuidar la salud de pulmones y garganta, pues son su punto débil en esta etapa.

Los números de la suerte son 12, 18 y 26; los colores recomendados, rojo y azul. El Arcángel Jofiel acompañará a Tauro en trámites legales, proyectos de negocio y contratos, brindando luz para tomar decisiones correctas. En el amor, se sugiere precaución frente a posibles chismes o malentendidos; quienes estén solteros tendrán compatibilidad con Virgo, Capricornio y Acuario.

Géminis

La carta del Carruaje se presenta para Géminis, señalando avance y crecimiento pese al estrés por los ajustes laborales de fin de mes. Será una semana con mucha actividad, reuniones y la posibilidad de iniciar estudios en idiomas, liderazgo o política.

El miércoles se perfila como su mejor día. El gran reto de Géminis será controlar el estrés, el insomnio y los pensamientos negativos, ya que la mente se convierte en su punto más vulnerable. Se recomienda ejercicio, meditación y descanso suficiente.

En materia económica, se recupera un dinero pendiente, aunque se aconseja no prestar más. También se abre la posibilidad de negocios internacionales, pero con cautela. Los números de la suerte son 09, 27 y 41; los colores, amarillo y verde.

En el ámbito sentimental, quienes estén solos encontrarán afinidad con Acuario, Sagitario y Libra. El Arcángel Uriel les dará protección contra malas energías y será guía en el terreno económico. Se aconseja llevar un escapulario o un listón rojo en el tobillo derecho para atraer abundancia.

Cáncer

La carta de la Rueda de la Fortuna rige a Cáncer, indicando que atraviesa un momento decisivo para definir el rumbo de su vida. La pregunta clave será: ¿seguir o retirarse de situaciones que ya no aportan? La semana exigirá valentía para tomar decisiones y priorizar la felicidad personal sobre las cargas familiares.

El martes será su mejor día. El tarot advierte que los puntos débiles de salud serán la espalda baja, la cintura y la cadera, por lo que se debe evitar cargar peso excesivo y mantener cuidados médicos. También es momento de ordenar asuntos financieros, pagar deudas y preparar documentación importante como pasaporte o trámites migratorios.

Los números de la suerte son 04, 40 y 77; los colores, blanco y azul. En el amor, la recomendación es moderar los celos y fortalecer el amor propio, pues de lo contrario podrían surgir conflictos. Compatibilidades afectivas llegan con Piscis, Escorpión y Capricornio.

El Arcángel Miguel será su protector, ayudando a cortar malas energías y guiando en los momentos difíciles. Un ritual recomendado es encender veladoras blancas y usar perfumes de aromas intensos como sándalo o madera, así como llevar su imagen en la cartera para atraer protección.

Leo

La carta del Sol guía a Leo esta semana, confirmando que la buena suerte y la estabilidad continúan de su lado. Es un periodo de abundancia económica, crecimiento espiritual y profesional. Sin embargo, se recomienda cuidar la salud del hígado, páncreas y riñones, evitando excesos en el consumo de alcohol, grasas, azúcares y vicios que pueden afectar su bienestar.

El jueves será su mejor día. Leo deberá organizarse, ya que se avecinan gastos en colegiaturas, útiles escolares y pagos de tarjetas, además de la posible compra de un auto, motocicleta u otro bien importante. También se recomienda cuidar la vista y acudir al oculista.

Los números mágicos son 04, 08 y 35; los colores favorables, blanco y rojo. En el plano sentimental, quienes estén solos encontrarán afinidad con Sagitario, Aries y Virgo, mientras que los que atraviesan rupturas deberán soltar y abrirse a nuevas experiencias.

Las cartas anuncian una explosión de dinero y oportunidades laborales en el extranjero o proyectos relacionados con negocios propios. El Arcángel Metatrón será el guía de Leo, recomendando portar un listón rojo o blanco en el tobillo izquierdo, perfumarse con aromas cítricos y limpiar la energía de envidias y malas vibras.

Virgo

La carta del Loco marca para Virgo una etapa de madurez y decisiones trascendentes. Es momento de crecer, ordenar la vida y resolver asuntos pendientes como trámites legales, pensiones o divorcios. También será una buena semana para inscribirse en cursos, estudiar inteligencia artificial, cocina o administración, y aprovechar el impulso intelectual que trae el cumpleaños de muchos virgoanos.

El martes será su mejor día. En salud, debe cuidar estómago e intestino, evitando exceso de grasas, picante y tabaco. Sus números mágicos son 10, 18 y 25; los colores favorables, azul y amarillo. La semana traerá regalos inesperados, convivencia positiva y hasta una mascota que llegará a alegrar la vida.

En el amor, habrá compatibilidad con Capricornio, Aries y Tauro, y quienes estén en pareja vivirán estabilidad. El Arcángel Gabriel será su protector, trayendo armonía, nuevos contratos y oportunidades laborales. Se recomienda prender una veladora blanca en su honor, pedir con fe y mantener la mente alejada de venganzas o rencores que solo generan desgaste.

Libra

La carta de la Torre rige a Libra, indicando que es tiempo de tomar decisiones radicales para alcanzar la felicidad. La prioridad será cuidar la salud física y emocional, dejando de lado a quienes no aportan equilibrio. Los puntos débiles en estos días serán la piel, el cabello y los dientes, por lo que se recomienda acudir al médico y mejorar los hábitos de sueño y alimentación.

El miércoles será su mejor día. Los números mágicos son 06, 15 y 49; los colores, verde y blanco. Libra deberá mantenerse alerta frente a fraudes y evitar prestar dinero. En el amor, habrá compatibilidad con Acuario, Aries y Géminis; incluso puede llegar una propuesta de casamiento o la oportunidad de iniciar un romance estable.

En lo laboral, se abren proyectos y nuevas oportunidades. Se aconseja retomar estudios, aprender idiomas y cuidar el equilibrio entre trabajo y descanso. El Arcángel Miguel será su protector, recordándole que no caiga en provocaciones ni en enojos innecesarios. Su mensaje es claro: mantener la calma, tener fe y atreverse a hacer cambios importantes para avanzar hacia la plenitud.

Escorpión

La carta de la Templanza guía a Escorpión esta semana, recordándole la importancia de la calma y el equilibrio. Se recomienda dejar atrás celos, inseguridades y enojos guardados para vivir plenamente el presente. Será una semana intensa en trabajo y estrés, pero lo ideal será caminar, hidratarse, orar y no mostrar enojos frente a los demás.

En salud, debe cuidar la espalda baja, cadera, ciática y tendones de las piernas, evitando lesiones durante el ejercicio. El viernes será su mejor día. Habrá gastos relacionados con la escuela, compras de ropa y zapatos, además de juntas laborales que traerán un ascenso o cargo de mayor responsabilidad.

Sus números mágicos son 11, 14 y 30; los colores favorables, blanco y rojo. En el amor, se marca embarazo para quienes están en pareja, mientras que los solteros tendrán compatibilidad con Tauro, Cáncer y Escorpión. Precaución con chismes, intrigas y amistades negativas.

Las cartas anuncian raíces de abundancia: recuperación de dinero, compras importantes como casa, departamento o coche. También se aconseja protegerse contra malas energías y no permitir la entrada de personas o cosas extrañas al hogar. El Arcángel Metatrón acompañará a Escorpión, ayudándolo a limpiar brujerías, envidias y a consolidar estabilidad en lo laboral y familiar.

Sagitario

El Mago rige a Sagitario, indicando que todo lo que pida podrá materializarse. Sin embargo, la salud será un tema importante: debe cuidar garganta, pulmones, estómago y evitar gastritis o infecciones virales.

Será una semana de reuniones, cierres de contratos y muchos gastos en tecnología, útiles y colegiaturas. Se recomienda controlar las compras impulsivas y enfocarse solo en lo necesario. Además, es un buen momento para cerrar ciclos amorosos del pasado y mirar hacia el futuro con ilusión. El lunes será su mejor día.

Sagitario deberá protegerse de amistades envidiosas y canalizar su energía hacia viajes, estudios de idiomas o inversiones en el extranjero. Tendrá siete golpes de suerte con los números 17, 33 y 66. Sus colores son el naranja y el verde.

En lo sentimental, habrá compatibilidad con Cáncer, Leo y Aries; incluso se vislumbra un posible embarazo para quienes están en pareja. El Arcángel Uriel será su protector, atrayendo abundancia, proyectos y claridad para tomar decisiones importantes. Se recomienda portar un listón rojo o amarillo en el tobillo izquierdo para alejar malas energías.

Capricornio

El As de Oros ilumina a Capricornio, consolidando su estabilidad económica y emocional. Se recomienda mantener la paciencia, evitar enojos innecesarios y no compartir planes personales para esquivar envidias.

El viernes será su mejor día. Habrá gastos escolares, pagos de tarjetas e impuestos, pero también la posibilidad de adquirir un coche o un bien importante. Se acercan viajes cortos de fin de semana y negocios relacionados con compra-venta o renta que resultarán favorables.

Los números mágicos son 03, 21 y 30; los colores, rojo intenso y blanco. En lo laboral, habrá auditorías, exámenes o evaluaciones, pero Capricornio saldrá bien librado.

En el amor, habrá mucha pasión y compatibilidad con Escorpión, Virgo y Tauro. Sin embargo, debe cuidar su salud: riñones, infecciones urinarias y dolores en la espalda baja. Beber agua natural y reducir refrescos será clave. El Arcángel Miguel lo protegerá de envidias y personas negativas, guiándolo hacia nuevos proyectos y oportunidades en el extranjero.

Acuario

El Ermitaño se presenta para Acuario, recordándole que es la luz y el apoyo de muchas personas. Es momento de tomar decisiones importantes: cambiar de trabajo, estudiar o cerrar capítulos del pasado.

El martes será su mejor día. En salud, deberá cuidar dientes, oídos y garganta, además de acudir al dentista. También es recomendable evitar préstamos de dinero para no perder la buena suerte. Comprar un reloj o cambiar la imagen le dará renovación personal.

Sus números mágicos son 01, 15 y 29; los colores, naranja y amarillo. En lo sentimental, embarazo para quienes están en pareja y compatibilidad con Tauro, Libra y Escorpión para quienes buscan romance.

En el plano laboral, se anuncian contrataciones, nuevos proyectos y prosperidad. El Arcángel Rafael será su guía, recomendando contacto con la naturaleza, caminatas al aire libre y fe en la sanación física y espiritual.

Piscis

La carta de la Fuerza fortalece a Piscis, dándole energía para resolver problemas y atraer abundancia económica. Será una semana de cambios laborales, estudios y preparación profesional.

El martes será su mejor día. En salud, deberá cuidar temas hormonales: tiroides, próstata, ovarios y piel. Se aconseja acudir al médico para prevenir complicaciones. Sus números mágicos son 06, 08 y 27; los colores, azul y rosa mexicano.

En el amor, los piscianos con pareja vivirán estabilidad, mientras que los solteros tendrán compatibilidad con Escorpión, Cáncer y Géminis. Se recomienda dejar atrás relaciones tóxicas o amores imposibles.

Piscis atraerá propuestas de empleo en gobierno, escuelas o clubes sociales, además de concursos o ascensos. Es un buen momento para cambios de imagen, tatuajes o cirugías estéticas.

El Arcángel Uriel lo acompañará, brindando claridad y ayudando a materializar proyectos de vivienda, viajes o trámites legales. Piscis tendrá la oportunidad de iniciar desde cero, sanar heridas y construir una vida plena con la ayuda divina.

Con información de Mhoni Vidente

MF