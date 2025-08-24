Thunderbolts* llega a Disney Plus esta semana

La esperada película de Marvel, “Thunderbolts”, se posiciona como el estreno más destacado en streaming para la semana del 25 al 31 de agosto de 2025. Tras su paso por la pantalla grande, la producción aterriza en Disney+ como parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿De qué trata Thunderbolts?

Dirigida por Jake Schreier y escrita por Eric Pearson y Joanna Calo, la cinta reúne a un grupo de antihéroes encabezados por Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, U.S. Agent, Fantasma y Taskmaster, convocados por Valentina Allegra de Fontaine para cumplir una misión de alto riesgo.

El elenco está conformado por Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen y Julia Louis-Dreyfus, entre otros.

ESPECIAL/MARVEL

Del cine al streaming

La película se estrenó en cines de Estados Unidos el 2 de mayo de 2025, y más adelante llegó en formato digital y físico. Sin embargo, el gran atractivo de esta semana es su llegada al catálogo de Disney+.

El miércoles 27 de agosto, Thunderbolts estará disponible en Disney+ para todos los suscriptores. Es una oportunidad ideal tanto para quienes no pudieron verla en las salas de cine, como para los fanáticos que desean revivir la experiencia desde casa.

En Rotten Tomatoes, la cinta obtuvo un 88 % de críticas positivas y un 93 % de aprobación del público, consolidándose como uno de los títulos más sólidos de la Fase 5.

Aunque no alcanzó el impacto de los grandes éxitos de Marvel, se considera clave en la construcción de la saga, preparando el terreno para futuros estrenos como Avengers: Doomsday (2026) y Avengers: Secret Wars (2027).

Con su llegada a Disney+, Thunderbolts encabeza la lista de lanzamientos de streaming de la última semana de agosto. La película no solo amplía el universo Marvel, sino que también ofrece a los espectadores una historia cargada de acción, conflictos morales y personajes que se mueven en la delgada línea entre héroes y villanos.

BB