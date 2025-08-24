Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 25 al 31 de agosto

Aries

Mi querido Aries, esta semana recibes una energía poderosa gracias a la influencia de Marte en Libra, Plutón en Acuario y Urano en Géminis, todos planetas en signos de aire que te abren puertas y te entregan llaves mágicas para avanzar en tus proyectos. Sin embargo, nada sucederá si no tomas acción: es momento de pensar y actuar con determinación. Los días 27 y 28 se marcan como claves en tu vida personal y profesional, especialmente en temas de negociaciones y cambios importantes, incluso de casa o de ciudad. Antes de moverte físicamente, analiza si ese cambio responde a un proceso interno o emocional. Recuerda cuidar tu imagen personal: no tomes decisiones apresuradas en cuanto a tu apariencia cuando te sientas inestable, ya que podrías arrepentirte. Busca apoyo en las personas cercanas que te transmitan cariño y fortaleza, porque vienen grandes oportunidades, pero será fundamental mantener el enfoque y no dejar que nada ni nadie te saque de tu centro.

Tauro

Tauro atraviesa un momento de prosperidad, éxito y estabilidad. Los cambios se marcan en lo profesional, laboral y económico con frutos que provienen de esfuerzos sembrados hace años. Ahora es cuando esas semillas empiezan a florecer con fuerza. A pesar de ello, muchas veces eres tú mismo quien se limita al dejarte influir por comentarios ajenos o por el miedo que otros proyectan en ti. Es crucial no compartir tus planes, pues los ladrones de sueños pueden frenar tu entusiasmo con dudas innecesarias. Venus, tu regente, se encuentra en Leo, lo que te favorece en todo lo relacionado con el arte, la belleza, el magnetismo y la atracción. Es el momento de hacer aquello que habías postergado: atrévete, toma decisiones y actúa.

Géminis

Para ti, Géminis, esta semana estará llena de señales y avisos importantes. Los bloqueos que has experimentado en meses anteriores empiezan a tener sentido: el universo te ha quitado personas y situaciones para abrir paso a nuevas oportunidades. Con Urano ingresando en tu signo, se despierta un cambio profundo y generacional que te permitirá deshacerte de antifaces y mostrar aún más tu autenticidad. Esta semana destacarás por tu simpatía, alegría y energía, lo que puede incomodar a algunos, pero no debes darle importancia. En lo personal, el amor, el hogar y lo profesional se iluminan. Asistirás a reuniones y eventos donde conocerás personas significativas para tu futuro.

Cáncer

La fortuna y la abundancia acompañan a Cáncer esta semana gracias a la influencia de Júpiter en tu signo y Venus en Leo. Las oportunidades estarán al alcance de tu mano, y tu intuición será tu mejor guía para tomar decisiones acertadas en lo personal y profesional. Los días 28 y 29 de agosto son especialmente mágicos, ideales para firmas, contratos o acuerdos de gran trascendencia. Sin embargo, es importante que te mantengas alejado de personas que drenan tu energía. Estás en un ciclo de cambios internos y externos que te invitan a cerrar etapas y crear más espacio para ti y para quienes amas.

Leo

Leo vive un periodo de renacimientos y reencuentros bajo la influencia de los planetas retrógrados. Plutón, Neptuno y Saturno, al retrogradar, impulsan la revisión de lo pendiente y la posibilidad de recomponer piezas perdidas en tu vida. Esta semana es favorable para sanar vínculos, especialmente en el ámbito familiar, donde podrás alcanzar acuerdos y armonía. En lo económico, es un buen momento para nuevas oportunidades, pero también para ordenar tus finanzas y aprender a balancear ingresos y egresos. No te dejes engañar por halagos superficiales: recuerda que tu luz brilla por sí sola y no necesitas la validación de nadie. Estás en un proceso de cambios que fortalecerán tu seguridad y te permitirán construir sobre bases firmes.

Virgo

Virgo entra en una etapa de justicia favorable. Todo aquello que parecía lento o detenido comenzará a avanzar con rapidez. Tu esfuerzo, conocimiento y actitud serán determinantes para aprovechar este impulso. Es el momento de quitar ataduras y cortar lazos con amistades o situaciones que ya no aportan a tu vida. Con Mercurio directo en Leo, tienes la claridad para tomar decisiones y abrir nuevos caminos. Desde el lunes 25 y en las próximas semanas, Venus en Leo te brindará magnetismo y buenas oportunidades en lo profesional y personal. Es tiempo de asumir nuevos retos con confianza, dejando atrás lo que ya no corresponde a tu crecimiento.

Libra

Querido Libra, ha llegado tu tiempo de cosecha. En el amor, la abundancia, los éxitos y los reconocimientos, todo se abre frente a ti. Esta semana recibirás oportunidades importantes, incluso en áreas donde pensabas que ya nada se daría. El universo te recompensa y lo que compartas se te multiplicará. Personas valiosas a tu alrededor serán las llaves mágicas que te permitirán abrir puertas y acceder a nuevas posibilidades, incluso en temas de contratos, préstamos o adquisiciones importantes. Aunque te cuesta cerrar ciclos, será necesario alejarte de quienes no aportan nada positivo a tu vida. El universo lo hará por ti si es necesario. Aprende a decir “no” y a priorizar tu bienestar.

Escorpión

Escorpión se encuentra en una etapa espectacular, con la influencia de Júpiter en Cáncer y el Sol en Virgo, que te impulsan a retomar proyectos que habías dejado pendientes desde meses anteriores. Los tiempos son justos y perfectos, y ahora se abre para ti un ciclo de logros que responden a tus buenas acciones pasadas. La luz, el amor y la entrega que has compartido regresan multiplicados. Recibirás noticias importantes desde lejos, quizá de otra ciudad o país, que traerán propuestas significativas y la posibilidad de viajes que transformarán favorablemente tu economía. Prepárate para expandir tus horizontes.

Sagitario

Sagitario, tu intuición y percepción se encuentran más agudas que nunca. Has cerrado ciclos y reencontrado partes de ti mismo, lo que abre los canales de abundancia y prosperidad. Ahora las puertas se abren de par en par y es tiempo de hacer menos, pero obtener más: aprovechar tu energía de manera más consciente y productiva. Sin embargo, esta semana podrías descubrir una mentira, engaño o traición. Aunque pueda doler, recuerda que lo que no sirve debe quedarse atrás. Se marcan compras, ventas, viajes y contratos muy favorables. Aprende a seleccionar con sabiduría y quédate con lo que realmente vale la pena.

Capricornio

Capricornio, no busques fuera lo que ya habita en tu interior. Estás en un momento ideal para reflexionar sobre quién eres y lo lejos que has llegado. No dudes de tus capacidades ni de tu entrega, pues el universo está listo para mostrarte que mereces mucho más de lo que tienes actualmente. Saturno, tu regente, continuará retrógrado, pero su paso hacia Piscis a partir del 1 de septiembre abre un ciclo para tocar puertas, enviar mensajes y concretar gestiones que marcarán un antes y un después en tu vida profesional y económica. No te conformes con menos: un cambio laboral o proyecto importante llegará para impulsarte hacia la prosperidad.

Acuario

Acuario sigue recibiendo propuestas y oportunidades notables bajo la influencia de Júpiter, el planeta de la abundancia y el éxito. Este no es momento de dudar, sino de actuar con decisión. Tus contactos sociales y amistades serán claves para avanzar con rapidez en los proyectos que traes en mente. El arte, la creatividad y la innovación estarán a tu favor, y es momento de traducir todo ello en acción con recompensas tangibles. En lo sentimental, se avecinan muchas propuestas y encuentros que te permitirán replantear tu vida emocional. Mantén el equilibrio y decide qué relaciones realmente deseas conservar.

Piscis

Piscis vive una semana de cinco estrellas, marcada por fortuna y prosperidad. Las energías planetarias te favorecen, especialmente el fin de semana del 30 y 31 de agosto, donde conversaciones profundas con familia y amistades abrirán nuevas posibilidades en tu vida. Es momento de ser y tener lo que realmente deseas, sin vivir para agradar a otros en detrimento de ti mismo. Venus en Leo y Marte en Libra te impulsan, mientras que la influencia de Neptuno y Júpiter te guía hacia un ciclo de renovación. Las oportunidades no deben pensarse demasiado: actúa y confía en que los cambios que vienen generarán mayor alegría, éxito y crecimiento.

SV