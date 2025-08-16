Los cinéfilos tienen en la cartelera de cine la película Drácula, que ya se puede ver en la pantalla grande, bajo la dirección del famoso cineasta Luc Besson.

Drácula. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Tras la devastadora muerte de su amada esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y es condenado a la vida eterna como Drácula.

La historia jamás contada del legendario vampiro se revela mientras viaja a través de los siglos, desafiando el destino y la mortalidad, en busca de su amor perdido.

Drácula

(Dracula: A love tale)

De Luc Besson.

Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Blue.

Francia, 2025.

