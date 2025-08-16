Sábado, 16 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Drácula”

Los aficionados a las películas de suspenso y seguidores de la historia de Bram Stoker llega a las salas de cine la película Drácula

Por: Xochitl Martínez

"Drácula" ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Los cinéfilos tienen en la cartelera de cine la película Drácula, que ya se puede ver en la pantalla grande, bajo la dirección del famoso cineasta Luc Besson.

Drácula. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Tras la devastadora muerte de su amada esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y es condenado a la vida eterna como Drácula.

Drácula. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

La historia jamás contada del legendario vampiro se revela mientras viaja a través de los siglos, desafiando el destino y la mortalidad, en busca de su amor perdido.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La hora de la desaparición”

Drácula

(Dracula: A love tale)

De Luc Besson.

Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Blue.

Francia, 2025.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones