Los cinéfilos tienen en la cartelera de cine la película Drácula, que ya se puede ver en la pantalla grande, bajo la dirección del famoso cineasta Luc Besson.Tras la devastadora muerte de su amada esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y es condenado a la vida eterna como Drácula.La historia jamás contada del legendario vampiro se revela mientras viaja a través de los siglos, desafiando el destino y la mortalidad, en busca de su amor perdido.(Dracula: A love tale)De Luc Besson.Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Blue.Francia, 2025.XM