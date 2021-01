NIICO VP inicia su aventura musical con “Tranzë”

Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, estrenó el lunes 11 de enero su sencillo “Tranzë”, canción que enmarca su lanzamiento como solista en la industria musical. Su nombre artístico es NIICO VP y su propuesta musical navega en la corriente urbana. Comparte en entrevista que la canción es parte de un disco que se está desarrollando y que en breve se estrenará el videoclip del single, una animación que espera sea del agrado del público.

La producción de “Tranzë” corrió a cargo de Eduardo Espinal y Luis Daniel Belda Gómez. “Con esto estamos arrancando un proyecto que será un disco y estaremos sacando los sencillos cada mes para que después todos entren en el concepto del álbum”. El tema además se adereza de la esencia del jazz y el R&B.

“La (letra) la conceptualizamos como este personaje que está hablando de su trance, que está (inmerso) en sus propios pensamientos en la madrugada y cómo su subconsciente se empieza a manifestar alrededor de él. Está pensando en la vida y lo que le está pasando en ese momento, es algo muy introspectivo”.

Nicolás estudió cine en Toronto, Canadá, y señala que todo este aprendizaje que adquirió lo incorporará en su faceta musical, desde los videoclip y toda la parte visual como la imagen de su de él y de su concepto. Siendo sus papás actores, confiesa que también el histrionismo lo comenzará a explorar a partir de la música que está realizando.

“Yo estudié cine dos años en Toronto y desde ahí ya estaba escribiendo guiones y rolas para desahogar cosas, momentos que yo vivía a través de mi propio lente y el año pasado al regresar a México, pude conocer a mucha gente muy talentosa y comenzamos a trabajar en esta canción a la cual yo ya le había puesto el primer verso, y junto con el team la musicalizamos y le dimos el nombre y es así como todo fue floreciendo. De lado del cine, no se trata de dejar una cosa por otra, sino incorporar en lo audiovisual. Me gusta juntar los mundos del cine y de la música porque me apasionan”.

En cuanto a la relación con sus padres, señala que tanto Ludwika como Plutarco lo apoyan en esta nueva faceta de su vida profesional y personal. “Me apoyan mucho, ellos ya han vivido este rollo del entrenamiento, aunque desde la actuación y tienen muchos consejos que darme y aportarme y más que nada están ahí siempre para mí, aprendo mucho de ellos, la verdad son un gran apoyo”. NIICO invita a la audiencia a escuchar su propuesta musical en todas las plataformas digitales, esperando que conecten con su concepto sonoro.

JL