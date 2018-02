Myriam vive su momento "Irracional"

Siendo dueña de su música y de sus decisiones es como Myriam Montemayor vive su nueva etapa sonora. Hoy, jueves 8 de febrero, que es su cumpleaños, la regiomontana reafirma que desde la independencia ha decidido continuar su carrera que recién acaba de llegar a los quince años. Y todo va bien y a su debido tiempo, hace unos días estrenó su sencillo “Irracional” en plataformas digitales llegando a los primeros lugares de descargas en iTunes, Google Play y Deezer. Ahora, se prepara para grabar el videoclip en Cancún y espera darlo a conocer a finales de febrero o principios de marzo.

En enero pasado tuvo un sold out en el Lunario del Auditorio Nacional y debido al éxito es que se abrió una nueva fecha el 13 de abril. Sin una televisora o una disquera de por medio, la estrella de “Hasta el límite” comparte en entrevista que estas buenas noticias que se están dando ocurren porque tiene una base de fans que siempre la respaldan y ahora ha encontrado en el camino a varios aliados que están haciendo equipo con ella para seguir desarrollan su carrera musical.

Myriam está trabajando en su nuevo disco de temas inéditos, pero antes de publicarlo, lanzará un par de sencillos más, además de “Irracional” que ya está en todas las plataformas y que es autoría de Carola Rosas y Freddy Cañedo. Las otras dos melodías son “Basta” del autor chapaneco Carlos Macías y “Dale veneno” de Israel Dasis.

“Estoy como productora creativa de este disco, que hace mucho tiempo tenía las ganas de hacer, es un álbum de temas inéditos, de canciones que fui encontrando en el camino en estos quince años que estoy celebrando de carrera. Creo que es momento de crecer, de evolucionar y por eso me propuse este proyecto. ‘Irracional’ llegó a mí hace cinco años por medio de Manolo Calderón cuando estaba en EMI Music, pero en ese momento grabé un disco de concepto y es hasta ahora que retomo este tema como mi primer sencillo”.

Ser ahora productora de su música, Myriam lo adjudica a que es parte de una madurez que cada artista va teniendo al paso de los años. “De alguna forma ya conozco el camino y me encanta estar involucrada al 100% en este proyecto. Ya cuento con la experiencia y las herramientas. Tengo 13 discos bajo el sello EMI/ Universal Music, y quería quitarme esta inquietud de hacer el álbum desde los cimientos. Ahora es más trabajo y más esfuerzo, pero las satisfacciones son más grandes”.

“Cuando ‘Irracional’ salió, debutó en los primeros lugares de las plataformas digitales, y eso sin el apoyo, como en el caso de otros materiales que ingresan a las listas que sí cuentan con él. Para mí el gran apoyo que tengo es el de la gente, los que me respaldan y estos 15 años de esfuerzo. Y el mejor equipo no es el que sea el más grande o el más pequeño, sino el que cree en tu trabajo y que se pone la camiseta, me he estado rodeando de gente que se ha subido a mi barco y que creen en mi proyecto como yo creo en él”.

Y en estos 15 años de carrera, ¿qué errores no volvería a cometer Myriam? “Cuando sean tomado decisiones equivocadas, no han dependido de mí, no han sido de mi parte. Por eso estoy haciendo este disco yo, porque si me equivoco, que sea yo quien tome esas decisiones y no por otra gente. Esto es parte del crecer y parte de tomar este proyecto de manera independiente”.

Suena para “Pequeños Gigantes”

Ahora que el libre tránsito está vigente en las televisoras y que Myriam tiene la libertad de estar en la pantalla que le ofrezca un espacio, su nombre ha surgido en redes sociales para ser una de los jueces de la nueva temporada de “Pequeños Gigantes” que produce Televisa bajo la conducción de Galilea Montijo. “A las oportunidades yo nunca me niego, al contrario, siempre estoy en búsqueda de grandes proyectos como éste, no es que yo lo esté buscando, pero por ahí se escuchaba fuerte el rumor y ojalá que pudiera ser una realidad, de mi parte me encantaría, me gusta mucho la magia que tienen los niños”. Myriam ya había sido jurado de un reality en TV Azteca, en “La Academia 10”.

El reencuentro con Primera Generación

En octubre del 2017, 12 de los 14 participantes de la primera generación de La Academia se reunieron para celebrar la nostalgia, hubo un show en el Auditorio Nacional y se buscaba que hicieran gira por otras ciudades. “El compromiso que teníamos pactado era para presentarnos en el Auditorio, que ya lo hicimos, para celebrar los 15 años de carrera, y ya lo que venga o no será cuestión de agendas, de proyectos, porque somos 12 los que estamos involucrados y sobre todo de lo que el público quiera, si quieren vernos con este proyecto, independientemente de que cada quien tiene su carrera como solista”.

Myriam señala que siempre que se le llama a participar en algún proyecto, siempre está dispuesta a poner manos a la obra. “Yo en los 15 años que tengo trabajando, nunca he abandonado un proyecto a pesar de cualquier circunstancia, siempre he sido una persona muy trabajadora, me gusta dar lo mejor de mí arriba y debajo del escenario. ‘Primera Generación’ es un proyecto de 14 integrantes de los cuales estamos 12; creo que mientras haya trabajo, nadie se pelea con él y menos con el éxito”.