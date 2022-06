Myriam Montemayor, a dos décadas de ganar "La Academia"

En junio del año 2002, 14 jóvenes de la República Mexica, completamente desconocidos y con el sueño de la música, ingresaron a uno de los realitys de canto más exitosos de América Latina, "La Academia", sin imaginar que sus vidas cambiarían por completo. Uno de esas promesas de la música fue la regiomontana Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación de este proyecto que hoy está cumpliendo 20 años y que justamente llega con una nueva generación donde ella funge como madrina, guiando y aconsejando a estos recientes concursantes que domingo a domingo lucharán por ganar el primer lugar de la competencia.

En entrevista con EL INFORMADOR, Myriam comparte que ha estado en diferentes puestos en este concepto que significa "La Academia", pues ha sido alumna, ganadora, juez, invitada y ahora madrina.

"Estoy muy contenta de pisar nuevamente el escenario que me vio nacer hace 20 años. Fue algo muy emotivo y ahora estoy emocionada de ser la madrina de esta nueva generación. He tenido oportunidad de ser en este proyecto, alumna, ganadora, juez en 'La Academia 10', madrina de mi ahijada Colette (quinta generación) y ahora serlo de toda esta nueva generación de talentos". Ahora sí que Myriam conoce todas las caras de la moneda, "prácticamente me ha tocado formar parte de una u otra manera de este proyecto que es 'La Academia'".

En este nuevo episodio, su compañero Yahir funge como presentador, mientras que en el panel de críticos están Ana Bárbara, Lolita Cortés, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos. Como director está Alexander Acha y como mentor Aleks Syntek.

"Este es un proyecto al que le tengo mucho cariño y agradecimiento, y le sigo aprendiendo muchísimo, además de crecer en él de distintas maneras".

¿Cuál es la función de Myriam como madrina?

"Mi misión como madrina es compartir con ellos desde mi experiencia, es aconsejarlos y estar para ellos. Me estoy divirtiendo mucho, me la estoy pasando muy bien. De alguna forma sé lo que se siente estar ahí". Además comparte que también fungirá como mediadora y abogará por sus ahijados.

Para Myriam también está siendo una experiencia enriquecedora porque ahora está del otro lado, atestiguado el desarrollo de estos chicos con el sueño de cantar. "Dicen que recordar es vivir y la verdad es que yo ahorita estoy volviendo a recordar muchas cosas, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho". Además volvió a su cabellera rojiza como cuando la conoció el público y se robó los corazones de los televidentes con la camarita.

La cantante, en su haber cuenta con 13 producciones discográficas, con éxitos como "Hasta el límite", "Sin ti no hay nada" y "Lo que siento es amor". Además es recordada en "La Academia" por interpretar icónicos temas como "Mudanzas", "El me mintió" y "Como la flor".

Myriam estará presente en la mayoría de las emisiones de "La Academia 20 años", cantando sus temas y haciendo colaboraciones en vivo con ex compañeros, además, estará interactuando con los alumnos para los contenidos digitales que el público sigue en redes sociales.

Sobre estos 20 años de trayectoria, Myriam celebrará como se debe, señala que ella ganó "La Academia" un 1 de diciembre y siempre cercano a esa fecha ofrece un concierto para celebrar este acontecimiento.

También agradece que tras la pandemia se estén retomando los shows presenciales y adelanta que tras la crisis sanitaria se puso en pausa lanzar nueva música, pero ya están en el tintero algunos temas que ya había grabado. Sin embargo, ahora mismo está de lleno en "La Academia" tomándose muy en serio y con responsabilidad su papel de madrina de esta nueva generación.