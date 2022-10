La estrella puertorriqueña Ileana Mercedes Cabra Joglar (San Juan, 1989), mejor conocida como iLe, es una cantante y compositora cuyo tercer álbum de estudio, “Nacarile” se estrena hoy; se trata de una producción en la que destaca su más reciente sencillo, “Traguito”, una colaboración con la cantante Mon Laferte, un tema donde reflexiona sobre las cicatrices del amor patriarcal y la independencia elegida, a través de un bolero clásico que se torna contemporáneo.

Cabe referir que “Nacarile” —cuya producción comenzó en 2020— contiene otras colaboraciones con destacadas artistas, como: Natalia Lafourcade, Trueno o el grupo Flor de Toloache; un disco donde iLe exhibe su gusto por los ritmos tradicionales de Latinoamérica y la percusión folclórica puertorriqueña; incluso, incursiona en el hip-hop (que interpretó en su juventud, como parte de Calle 13).

Con un claro enfoque en la experimentación melódica, este álbum toma su nombre de una expresión coloquial boricua que juega con el nombre de la artista y se traduce como “¡Para nada!” y que, más allá de la broma de la cual surge, refleja el espíritu desafiante de las canciones, pues en ellas se cruzan lo personal y lo político.

Claridad y terapia

En entrevista con EL INFORMADOR, la intérprete y compositora afirma que, en lo particular, “este disco fue un poco turbulento, porque comencé a trabajarlo en el año que surge la pandemia y, como para todo mundo, fueron tiempos inciertos y locos. Me afectaba todo lo que pasaba alrededor y sentí que no podía llegar a un momento de claridad en lo que deseaba trabajar, y las canciones surgían casi por impulso, por eso digo que las canciones me llevaron a hacer el disco, y no al revés”.

En ese tiempo que “afectó todo”, reflexiona iLe, “era abrumador tratar de procesar lo que ocurría, nos sentíamos —creo— como asfixiados; por eso cuando estaba haciendo el disco sentí que las canciones me ayudaban a ‘soltar’ todo aquello por lo que pasaba, de una manera terapéutica”.

Un sencillo y una voz

Un sencillo como “Traguito”, con todo su sabor antiguo y tradicional, dice la cantante, es evidencia “de que el bolero es parte de mí, siempre me ha encantado y lo disfruto; pero me divierte aún más la manera de llevar el bolero al presente, porque no se habla ahora de lo que se hablaba años atrás. Me gusta buscar la forma de darle la vuelta al género y esta canción se me hizo perfecta para grabarla en este tono de bolero callejero, más informal, con fuerza femenina, por eso se sumó la voz apasionada de Mon en la canción”.

Así, la voz de Mon Laferte fue “perfecta” para este tema, aunque relata iLe que “ya buscaba algo para colaborar con ella, pero que nos uniera a las dos, y nos apasiona por igual lo rudo, pasional y desgarrador; quisimos jugar con ese tipo de tema, creo salió bien”.

Colaboraciones y apertura

De este modo, se suma a la lista de colaboraciones que —dice la compositora— “se fueron dando; quizá con Mon y Natalia fue más sencillo porque nos conocíamos, pero las otras surgieron un poco como de sorpresa, como una aventura, es primera vez que hago tantas colaboraciones y es lindo jugar con la textura de cada voz y estilo, un proceso en el que aprendí mucho, porque en cada ocasión le metieron mucha entrega y cariño. Por eso, claro, estoy contenta y agradecida”.

Finalmente, con los cambios en la industria de la música, se ha favorecido el trabajo de artistas como iLe que, comenta, “gracias a las redes sociales es más fácil y directo el acceso a un artista, porque hablar directamente es más fluido y nos entendemos. Ayuda bastante esa facilidad, y existe una mayor apertura”.

El segundo álbum de iLe, “Almadura” (2019) , fue nominado al Grammy, y se basa en la rica historia de los ritmos caribeños; busca para los oyentes una experiencia de inmersión en las raíces percusivas de la bomba, la salsa y más allá.

, fue nominado al Grammy, y se basa en la rica historia de los ritmos caribeños; busca para los oyentes una experiencia de inmersión en las raíces percusivas de la bomba, la salsa y más allá. El primer material como solista para iLe, “iLevitable” (2016) fue escogido entre los mejores 50 discos del año por la revista Billboard y, además, meses después se alzaría con el Premio Grammy al Mejor álbum Latino de Rock, Música Urbana o Alternativa.



