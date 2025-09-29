Super Bowl 2026: ¿Quiénes serán los invitados de Bad Bunny?

La expectación entre los fanáticos del reguetón y la música latina crece, ya que se ha confirmado que Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El anuncio, hecho durante un importante evento deportivo, ha despertado gran curiosidad sobre cómo será la presentación y quiénes podrían acompañar al “Conejo Malo” en el escenario.

Aunque se sabe que Bad Bunny encabezará el espectáculo, la lista oficial de artistas invitados aún no ha sido revelada, por lo que esto ha generado múltiples especulaciones en medios de entretenimiento y redes sociales, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada por los organizadores o el propio cantante.

Históricamente, los shows de medio tiempo del Super Bowl suelen incluir sorpresas y colaboraciones con otros artistas, y se espera que esta edición no sea la excepción. Entre los rumores se mencionan artistas con los que Bad Bunny ha trabajado recientemente o mantiene una estrecha relación musical, incluyendo cantantes urbanos y exponentes del reguetón latino.

Se especula que podrían aparecer artistas como Ozuna o Jhayco, con quienes el puertorriqueño ha compartido grandes éxitos, así como otros nombres consolidados del género. También circulan hipótesis sobre colaboraciones internacionales que aportarían un giro más global al espectáculo, aunque estas ideas son solo especulativas y no han sido confirmadas.

Por ahora, la producción del show estará a cargo de un equipo profesional con experiencia en grandes espectáculos, y Bad Bunny ha indicado que su presentación rendirá homenaje a su cultura y sus raíces, lo que sugiere que cualquier participación adicional respetará esta narrativa artística.

Lo que se sabe hasta ahora

Se puede afirmar con certeza que el espectáculo será una celebración de la música latina y la identidad cultural del artista. La expectación por los invitados mantiene a los fanáticos atentos, mientras que la estrategia de mantener el suspenso promete añadir emoción al evento.

Aunque los rumores sobre posibles colaboraciones abundan, la verdadera sorpresa se revelará solo durante el espectáculo del 8 de febrero de 2026. Lo que sí es seguro es que, con Bad Bunny al frente, el show de medio tiempo del Super Bowl LX se perfila como un momento histórico que combinará energía, cultura y música de alto nivel.

YC