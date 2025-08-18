Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 18 al 22 de agosto

Aries

Tu tirada:

La Justicia – Paje de Bastos – Seis de Pentáculos

Esta semana será decisiva para dar tu primer paso hacia el orden en tu vida. Con la Luna Nueva en Virgo, llega un periodo de organización, estructura y acción. Es fundamental que comprendas que se abrirán oportunidades laborales que demandarán de ti un alto nivel de compromiso profesional. Estas posibilidades vienen acompañadas de promesas económicas importantes, por lo que conviene que muestres tu lado más responsable y entregado. Si lo haces, lograrás estabilidad laboral a largo plazo.

El Tarot te aconseja dejar de posponer y resolver de inmediato lo que requiere tu atención. Recuerda que quien verdaderamente quiere, puede. Si últimamente has descuidado tu alimentación, podrían presentarse consecuencias negativas; es momento de mejorar tus hábitos en ese aspecto. También se vislumbra la llegada de un ingreso inesperado, el cual deberías aprovechar con prudencia.

En el ámbito amoroso, evita dar demasiado, ya que podrías exponerte a que otros se aprovechen de tu generosidad. Mantén el equilibrio en tus relaciones. Además, esta semana se presentan giros de fortuna muy favorables: el universo y el Tarot están a tu favor, así que avanza con seguridad.

Consejo: Fija tus metas y camina hacia ellas con confianza.

Tauro

Tu tirada:

Ocho de Copas – El Juicio – La Templanza

Se acerca un tiempo de descanso, aunque no será inmediato. A partir de la Luna Nueva en Virgo del domingo comenzarás a sentir un cambio que te invita a fluir con el ritmo de la vida. Esta semana servirá como preparación para cerrar ciclos de manera adecuada y estar listo para lo que viene.

Llegarán noticias alentadoras relacionadas con oportunidades laborales importantes, aunque deberás esperar alrededor de un mes para que se concreten, lo que pondrá a prueba tu paciencia. Es fundamental que dejes de mirar al pasado, aunque a veces te invada la nostalgia. Esta semana podrías retomar un proyecto o un pasatiempo que quedó inconcluso por falta de recursos o de organización. Si ahora le das estructura, puede convertirse en una fuente de alegría y equilibrio, especialmente con los próximos movimientos energéticos.

No intentes forzar lo que no avanza; permite que cada situación y cada persona tomen su propio ritmo. Presionar solo te traerá frustración. En cuanto a tus relaciones, si deseas sanar vínculos, la clave está en el diálogo, aunque este no sea el mejor momento para resolverlo por completo.

Consejo: Elige relaciones sanas que te aporten bienestar.

Géminis

Tu tirada:

Diez de Espadas – Siete de Espadas – El Emperador

El Tarot te advierte que esta semana prestes especial atención a tu salud mental y a los procesos de tu vida que necesitan orden. Un buen comienzo sería organizar y limpiar tu entorno: tu habitación, cajones y espacios personales. Esto facilitará el tránsito por la temporada de eclipses que llegará en septiembre.

El mensaje es claro en dos aspectos importantes: cuida con quién te relacionas, en especial de aquellas personas que te restan paz, energía o incluso recursos económicos, sin aportar nada positivo a tu vida. Es momento de construir sobre bases firmes, de lo contrario todo puede desmoronarse.

El origen de tu estrés radica en la falta de límites. Sueles decir “sí” a todo y descuidas lo verdaderamente esencial. Recuerda que tu sanación es un proceso individual, distinto al de los demás; no intentes imitar los métodos ajenos, concéntrate en lo que realmente te funciona a ti.

Tareas de la semana:

Establecer límites.

Cumplir lo que prometes.

Seguir procesos con disciplina.

Proteger tu cuerpo.

Ser firme con tus ideales.

También es recomendable que ahorres y que pongas primero en orden tu vida antes de embarcarte en nuevas iniciativas.

Consejo: Eres autosuficiente, no lo olvides.

Cáncer

Tu tirada:

El Loco – Caballero de Espadas – Los Enamorados

Si deseas que tus caminos se abran una y otra vez, es importante que actúes con frialdad y cálculo, guiándote por el conocimiento. Esta etapa de aprendizaje y curiosidad te brindará pronto mucha suerte y éxito.

El Tarot señala que no debes subestimar el poder de las conexiones sociales. Conocer nuevas personas, incluso en encuentros casuales, puede resultar beneficioso, ya que no sabes quién podría abrirte puertas en el futuro. No se trata de crear amistades profundas de inmediato, sino de estar dispuesto a conversar y relacionarte. Esta semana, cuanto más salgas y explores lugares nuevos, mejor te sentirás.

Asimismo, se recomienda estudiar o aprender algo diferente, pues el conocimiento te dará la seguridad necesaria para abrir camino en los próximos meses. En momentos de duda, busca apoyo en tus amistades o en familiares cercanos como hermanos o primos.

En el amor, si estás soltero, evita obsesionarte con encontrar pareja. Lo mejor será conocer personas nuevas de manera natural, no a través de aplicaciones, sino en la vida cotidiana.

Consejo: Sal con amigos, disfruta y diviértete.

Leo

Tu tirada:

Rey de Bastos – Tres de Copas – Paje de Espadas

Con el cierre de tu temporada y la llegada del Sol a Virgo, se aproximan acontecimientos positivos para ti. Todos los esfuerzos que has realizado en distintos aspectos de tu vida no han sido en vano; pronto comenzarás a ver pequeños resultados que, aunque modestos, en conjunto representan un avance significativo. Depende de ti reconocer su valor y no restarles importancia, pues cada logro contribuye a tu crecimiento personal.

Las nuevas conexiones que has establecido en las últimas semanas también traerán beneficios. Lo más importante de este periodo será reunir y reconocer todos esos logros, como si armaras un collage, para darte cuenta de la gran persona que eres y del camino que has construido. Aprende a integrar cada experiencia, ya que en esa suma encontrarás la fortaleza que buscas.

Será una semana propicia para la convivencia, las conversaciones agradables y la vida social. Permítete disfrutar, relajarte y divertirte. No temas comenzar desde lo más sencillo; con esfuerzo y constancia, alcanzarás niveles más altos muy pronto. Deja que tu curiosidad sea la guía y mantén una actitud abierta.

Consejo: Permite que las cosas fluyan con naturalidad.

Virgo

Tu tirada:

Cinco de Copas – El Sol – As de Espadas

Esta semana inicia con una energía muy especial: el Sol entra en tu signo y te invita a dejar atrás la tristeza y las pérdidas. Es momento de volver a brillar, enfocarte en lo que realmente importa y colocar tu atención en ti mismo. Lo que quedó atrás debe ser honrado, aprendido y liberado.

El Tarot indica que ahora todo se torna más claro y que lo primero que debes revisar son esas ideas que llevas tiempo pensando y que deseas materializar. Son precisamente esas ideas las que pueden darte el triunfo. La mejor idea es aquella que se lleva a la acción, y la Luna Nueva de este fin de semana, aun siendo la antesala de los eclipses, te impulsa a mostrar al mundo tu creatividad y proyectos.

Te encuentras en un momento de mayor claridad mental, inteligencia y fortaleza. Lo que pediste comenzará a cumplirse a partir de este fin de semana. Antes de iniciar este proceso, es recomendable que hagas una limpieza en tu entorno y en tu interior. Una nueva etapa empieza con el foco puesto nuevamente en ti: aprovéchala al máximo.

Consejo: No te detengas, avanza con decisión y rapidez.

Libra

Tu tirada:

Rey de Espadas – Diez de Copas – Rey de Pentáculos

Se avecina una gran semana para ti. Cada paso calculado y cada momento de paciencia que has tenido empezarán a mostrar sus frutos, especialmente en el ámbito profesional y en la abundancia material. Tu capacidad para esperar el momento adecuado ha sido tu mejor estrategia, y esta vez verás resultados concretos.

Finaliza un periodo de confusión y emociones inciertas, dando paso a una etapa llena de estabilidad y bendiciones, sobre todo en lo económico. Aquello que has estado trabajando en silencio, sin necesidad de mostrarlo, ha sido efectivo y comienza a reflejarse en ti. Incluso podrías llegar a convertir ese conocimiento o método en algo valioso para compartir con los demás.

Esta semana también recibirás muchos halagos y reconocimientos de tu entorno; las personas notarán un cambio positivo en ti, te verán más atractivo y querrán conocer tu “secreto”. Disfruta de este momento de armonía, pues será tranquilo y favorable en todos los aspectos.

Consejo: Si lo visualizas, lo puedes alcanzar.

Escorpio

Tu tirada:

Reina de Espadas – Dos de Pentáculos – Reina de Bastos

El Tarot anuncia una semana muy favorable. Regresan las ganas de crear, de avanzar y de emprender nuevos proyectos. Has logrado reconciliarte con tu pasado y ahora cuentas con formas más amables de tratarte a ti mismo, lo que te permitirá enfocarte en lo que realmente necesita atención en tu presente.

Tu energía vital estará en su punto más alto y será suficiente para llevar a cabo todo lo que te propongas. Se cierra un ciclo de dudas e incertidumbre para dar paso a una etapa de nuevas aventuras. La Luna Nueva en Virgo de este fin de semana abre oportunidades en distintos ámbitos de tu vida y, sobre todo, te invita a renovarte. El éxito se encuentra precisamente en dar un nuevo aire a lo que lo necesita.

Es recomendable acercarte más a la tecnología, pues ahí se encuentran grandes posibilidades para tu futuro. Evitarla solo complicaría los procesos tradicionales. En el plano personal, se vislumbra una semana con encuentros románticos y una atracción intensa. Además, es un buen momento para invertir y proyectar a futuro.

Consejo: Despídete del pasado con madurez y abre espacio a lo nuevo.

Sagitario

Tu tirada:

Cinco de Espadas – Tres de Bastos – La Sacerdotisa

Esta semana marca el cierre de un ciclo de dudas y confusión. Los aspectos caóticos comienzan a aclararse, aunque pueden surgir nuevas dudas, pero estas provendrán de un lugar más profundo y sabio. Son oportunidades para un mayor autoconocimiento: quien se conoce a sí mismo tiene la verdadera victoria.

Renace en ti el deseo de avanzar en tu camino profesional. Se te pedirá establecer prioridades y definir con claridad cuál es la meta que deseas alcanzar primero. Sin un objetivo concreto, podrías caer nuevamente en el desorden. Es un momento propicio para iniciar estudios o profundizar en conocimientos que ya posees; este enfoque será clave para lograr tus objetivos.

Además, se recomienda buscar posiciones de liderazgo y seguir los pasos de manera estratégica, pues el éxito será alcanzable si confías en tu intuición.

Consejo: Administra cuidadosamente tus recursos y evita gastos innecesarios.

Capricornio

Tu tirada:

Siete de Copas – Seis de Bastos – Cuatro de Copas

Recientemente has logrado manejar mejor tus preocupaciones y emociones, comprendiendo que no vale la pena alterarse por lo que escapa de tu control. Ahora es momento de escuchar a tu corazón y poner orden en lo que tu alma realmente necesita. Pregúntate: ¿Qué deseo hoy? En esta semana, prioriza tus propios deseos por encima de obligaciones externas.

Se vislumbran nuevas oportunidades laborales que serán muy atractivas. Además, se avecina un periodo de mayor libertad en la gestión de tu tiempo profesional. Es importante que aproveches ese tiempo libre para disfrutar de ti mismo y no para asumir más responsabilidades. Si tienes viajes planeados, organiza cada detalle; si no, crea una lista de deseos con itinerarios, pues es muy probable que se concreten pronto.

En todos tus proyectos y decisiones, actúa desde el amor y con planificación.

Consejo: Cualquier meta es alcanzable si la visualizas y trabajas por ella con claridad.

Acuario

Tu tirada:

Caballero de Pentáculos – Diez de Bastos – Caballero de Copas

Esta semana es propicia para disfrutar y reconectar con las cosas simples de la vida. La energía del universo te invita a dedicar tiempo a tu bienestar, cuidar tu salud y tus emociones, y permitir que tus planes y estrategias se desarrollen con paciencia. Entre más relajado estés, mejores serán los resultados.

Si aún no has organizado tus procesos, puedes aprovechar la Luna Nueva en Virgo esta semana para establecer nuevas rutinas y estructuras. Mantener tu entorno ordenado y despejado atraerá nuevamente la energía de abundancia a tu vida. Es momento de elevar tus estándares y aspirar a más, ya que tu trabajo y tu camino te respaldan. Recuerda que los resultados positivos llegan cuando lo que haces es nuevo y no una repetición del pasado.

Consejo: Define una meta clara y avanza con determinación hacia ella.

Piscis

Tu tirada:

Cinco de Pentáculos – Paje de Copas – Cinco de Bastos

Esta semana requiere que mantengas el control y protejas lo que has trabajado hasta ahora. Aunque puedas sentir frustración o deseos de rendirte debido a dificultades recientes, recuerda que esta etapa es temporal y tus logros no deben perderse.

Es importante tener precaución con engaños o fraudes, ya que otras personas podrían aprovecharse de tu situación. Establece límites claros y evita involucrarte en situaciones caóticas. Si te sientes vacío o agotado, dedica tiempo a cuidarte, consentirte y realizar actividades que te generen bienestar.

Asimismo, evita relaciones o vínculos que exijan demasiado sin ofrecer nada a cambio, y mantén un equilibrio en el amor. Acércate a actividades creativas y al arte para llenar vacíos, evitando excesos o sustancias que puedan afectar tu energía. Mantente atento a tu entorno y cuida tu progreso; no pierdas lo que has construido.

Consejo: Eres capaz e independiente; confía en tu fortaleza y criterio.

Con información de Mika Vidente.

