Lunes, 18 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero del 18 al 24 de agosto

La astróloga Mizada Mohamed ha revelado qué signos tendrán todas las de ganar en el dinero durante la semana del 18 al 24 de agosto

Por: Anel Solis

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana del 18 al 24 de agosto. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana del 18 al 24 de agosto. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

Durante la semana del 18 al 24 de agosto, Mizada Mohamed destacó los signos que tendrán oportunidades especiales en temas relacionados con el dinero. Gracias a la influencia de la astrología, podrían presentarse cambios favorables que se reflejarán en mejoras significativas en su economía y vida profesional.

¿Qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana?

Tauro
Se presentan nuevos desafíos y oportunidades en tu vida laboral y financiera, pero primero necesitarás cerrar un ciclo pendiente.

Géminis
En el ámbito económico podrían abrirse nuevos caminos gracias a la influencia de Júpiter y Venus.

Lee también: Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 18 al 24 de agosto

Cáncer
Tu vida profesional y financiera se verá fortalecida notablemente, especialmente si implementas los cambios que llevas tiempo considerando.

Virgo
A partir del 22 de agosto, con la entrada del Sol en tu signo, comienza tu ciclo de renovación personal. Los días previos traerán buenas noticias económicas: negociaciones, ventas o acuerdos que te aportarán alegría y estabilidad.

Escorpión
Situaciones que habían estado estancadas comenzarán a avanzar rápidamente. Es un periodo de evolución y cosecha, sobre todo en tu vida laboral y financiera, que se encuentra muy favorecida.

Piscis
Tu creatividad y sensibilidad están en su punto más alto, lo que puede abrirte nuevas oportunidades de ingresos si te das libertad para actuar.

Te puede interesar: Películas de terror aclamadas en NETFLIX para un maratón escalofriante

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones