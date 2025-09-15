Guadalajara se prepara para una edición histórica de las Fiestas de Octubre, que en 2025 se extenderán durante 33 días a partir del 3 de octubre, celebrando seis décadas de tradición, cultura y alegría compartida. Lo que comenzó en 1965 como un esfuerzo por impulsar el turismo y dar vitrina a las artes de Jalisco, hoy se ha consolidado como un referente cultural que atrae tanto a locales como a visitantes de todo México y del extranjero.

En su 60 aniversario, la feria festeja con una renovación total de su emblemático Foro Principal del Auditorio Benito Juárez y una cartelera musical diseñada para todos los públicos. Entre las figuras estelares, destaca Carlos Vives, cuya presentación se perfila como uno de los momentos más esperados de la temporada.

El renovado foro contará con un escenario de dimensiones inéditas, a la altura de la calidad de los artistas y de las producciones actuales. Doce pantallas estratégicamente distribuidas asegurarán una vista impecable desde cualquier punto, mientras que en la explanada una pantalla monumental de más de 20 metros permitirá disfrutar de cada detalle aun desde fuera del recinto.

La celebración no sólo mira al pasado, también apuesta por una experiencia moderna. Con infraestructura renovada, accesos más ágiles, pantallas de gran formato y una programación que abarca múltiples géneros, esta edición se convierte en un punto de encuentro entre tradición e innovación.

Precios, horarios y boletaje

Entre las novedades de esta edición sobresale la implementación de asientos numerados en todas las secciones del Foro Principal, tanto en zonas preferentes como en la general. Con ello, se elimina la necesidad de hacer filas para apartar lugar y se asegura una experiencia más cómoda y organizada para el público. El acceso al foro estará abierto de las 18:00 a las 20:15 horas.

Los boletos para las zonas preferentes ya están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van de 200 a dos mil 200 pesos, dependiendo del concierto.

La zona general seguirá siendo gratuita con tu boleto de acceso a la feria. Estos boletos se entregarán el mismo día del concierto a partir de las 10:00 horas en la taquilla: sólo es necesario solicitar un boleto para la zona general del Foro Principal y elegir el asiento disponible.

La entrada a la feria tendrá un costo de 60 pesos, con tarifa reducida de 30 pesos para adultos mayores, estudiantes y niñas y niños de tres a 12 años. Personas con discapacidad y menores de tres años entran gratis.

Asimismo, se habilitarán dos zonas preferenciales para personas con discapacidad. Cada persona con discapacidad podrá ingresar con un acompañante (quien deberá pagar su acceso a la feria). En caso de asistir con más acompañantes, estos deberán adquirir boletos numerados en la zona general.

Cartelera para todos: Géneros, edades y familias

Una de las grandes fortalezas de esta edición es su cartelera musical, pensada para reunir a públicos de todas las edades y gustos: familias completas, jóvenes aficionados al trap o la electrónica, seguidores del rock clásico, amantes del regional mexicano, así como público latino y de ritmos colombianos.

Regional mexicano

Banda El Recodo, Natalia Jiménez, Grupo Pesado y La Arrolladora Banda El Limón encabezan la representación de géneros emblemáticos del norte y centro del país. Sus propuestas invitan a cantar en español, disfrutar de letras cercanas y conectar con la tradición de los corridos, la banda y la música popular con profundo arraigo.

Banda El Recodo - 5 de octubre.

Natalia Jiménez - 11 de octubre.

Grupo Pesado - 21 de octubre.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho - 4 de noviembre.

Pop latino y ritmos colombianos

El pop latino llega de la mano de Sebastián Yatra, Piso 21 y, como plato fuerte, Carlos Vives, con propuestas que fusionan balada, vallenato, ritmos caribeños y tropicales.

Sebastián Yatra - 3 de octubre.

Piso 21 - 23 de octubre.

Carlos Vives - 28 de octubre.

Rock clásico y contemporáneo

El escenario también recibirá a Icons of Classic Rock, con voces históricas de legendarias bandas: Dave Evans (AC/DC), Kevin Chalfant (The Storm y Journey), Paul Shortino (Quiet Riot), Alex Ligertwood (Santana), Robin McAuley (Survivor), Wally Palmar (The Romantics) y Johnny Edwards (Foreigner).

A ellos se suman DLD y Kinky, agrupaciones que conectan con audiencias jóvenes abiertas a estilos más contemporáneos.

Icons of Classic Rock - 4 de octubre.

DLD y Kinky - 16 de octubre.

Música urbana, trap y alternativo

Los sonidos más actuales estarán presentes con Joaquín Medina, Yng Lvcas, Los Esquivel y la española Bad Gyal, para quienes buscan propuestas urbanas y frescas.

Joaquín Medina, Yng Lvcas y Los Esquivel - 24 de octubre.

Bad Gyal - 1 de noviembre.

Electrónica

El festival Water Castle, encabezado por el DJ internacional Alesso junto a varios talentos nacionales e internacionales, promete seis horas de música, ambientes nocturnos y experiencias sensoriales distintas, pensadas para los amantes de la pista de baile.

Water Castle con Alesso - 18 de octubre.

