En el marco de las celebraciones por el inicio de la Independencia de México, las fiestas suelen estar acompañadas de música de mariachi, uno de los símbolos más representativos de la identidad nacional. En estas fechas surge con frecuencia el debate sobre cuál es la mejor canción en la historia de este género, considerado también un pilar de la cultura hispana.

El mariachi ha trascendido generaciones desde su auge en el siglo XIX. En sus inicios eran únicamente melodías instrumentales, pero con el tiempo se incorporaron letras que le dieron aún mayor fuerza expresiva, convirtiéndolo en una de las manifestaciones culturales más arraigadas en la vida de los mexicanos, reflejo de sus emociones, tradiciones y orgullo nacional.

Para resolver la eterna pregunta sobre cuál es la mejor canción del mariachi, se consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, que señaló como respuesta a "El Son de la Negra".

¿Por qué "El Son de la Negra" es considerada la mejor canción del mariachi?

De acuerdo con la IA, esta obra transmite una energía vibrante y cuenta con una estructura musical compleja que la convierte en una representación completa del folclore mexicano.

"El Son de la Negra" se distingue por su ritmo acelerado y vertiginoso, en el que se combinan guitarras, violines, trompetas y guitarrón, entre otros instrumentos tradicionales del mariachi. Sus versos evocan a una mujer idealizada y deseada, lo que ha permitido que la canción se mantenga vigente y siga emocionando a quienes la escuchan.

Si bien elegir la mejor canción del mariachi para interpretarla en las Fiestas Patrias no es sencillo -pues este género ha dejado un legado de piezas icónicas como "Cielito Lindo", "Volver, Volver" o "El Rey"-, "El Son de la Negra" conserva un lugar privilegiado en el corazón de millones de personas y se mantiene como una de las melodías más representativas de México.

