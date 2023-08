El colombiano Juanes habló de la depresión con la que ha vivido en los últimos años, pero en esta ocasión lo hizo de manera más personal.

El intérprete publicó un texto en su cuenta de Instagram donde cuenta con detalle lo que significa padecer depresión y lo que, en su caso, le ayudó a salir de ella.

Aunque reconoció avances, aseguró que no ha vencido la depresión, pero está en el camino correcto y con las herramientas necesarias.

"Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas", empieza.

En tres páginas, el cantante colombiano cuenta de principio a fin todo lo que ha pasado, sentido y vivido con la depresión, su compañera durante muchos años. Un mensaje con el que quiere destacar a su público que ni siquiera el dinero, el éxito o la fama tienen el poder de curar.

"Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión", explica. "De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero".

Juanes expresa que el ser humano se pasa la vida pensando que será feliz cuanto tenga aquel deseo, cosa o bien material que ansía, pero asegura que el bienestar no tiene nada que ver con eso. "La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas".

CT