Esto dice la psicología de las personas que siempre llevan la contraria

Seguramente conoces a alguien que, sin importar el tema, siempre lleva la contraria. No importan las evidencias ni los argumentos: esa persona siempre asegurará lo opuesto. Pero, ¿qué se esconde detrás de una tendencia a la oposición sistemática?

La psicóloga Sonia García, asegura que se trata de una conducta que realizan algunas personas como medio para autovalidarse, llamar la atención o reafirmarse.

“ Podemos encontrar baja autoestima e inseguridad personal [...] es una forma de controlar la situación y cubrir inseguridades como sentimientos de inferioridad, miedo al rechazo o falta de confianza en sí mismo ”. La psicóloga asegura que llevar la contraria otorga a las personas una idea de falsa seguridad ante las situaciones.

¿Significa que todos debemos pensar igual?

El mero hecho de tener una opinión contraria a otra persona o a otro grupo de gente no significa que un individuo tenga la tendencia de " llevar la contraria " todo el tiempo. La experta afirma que tener opiniones encontradas " puede enriquecer nuestras interacciones sociales siempre que se haga desde el respeto, sin invalidar por ello a la otra persona y sin lanzar ataques personales ."

El límite entre una interacción sana y el comportamiento sistemático de llevar la contraria radica en que, sin importar el contenido y el tema de la conversación, una persona siempre buscará oponerse a lo que se pone en la mesa, incluso si eso implica contradecir algo que ya había expresado. " La persona busca desde su oposición no es expresar su argumento como tal, sino sentirse vista, escuchada, importante ."

Sonia García expone dos posibles razones para que una persona sea "contreras" en la adultez, ambas radicarían en eventos sucedidos en la infancia, durante la crianza. El primero consiste en la posibilidad de que una persona haya sido reprendida por hablar y opinar siempre, por lo que en la etapa adulta debe sí o sí emitir comentarios para ser urgentemente escuchada . Por otro lado, podría tratarse de una persona criada en un ambiente con tendencia a la discusión y la confrontación mal lograda, por lo que repite ese comportamiento en sus relaciones actuales.

¿Cómo lidio con alguien "contreras"?

Debido a la naturaleza psicológica y ambiental que derivó en este comportamiento de una persona —que incluso podemos ser nosotros mismos—, es importante saber que no se trata de un ataque personal, sino de una tendencia que refleja buena parte del pasado de un individuo, mismo que le dejó " muchas inseguridades ".

Sin embargo, la experta destaca que poner límites ante estas personas será clave para mantener un ambiente cordial y pacífico entre los individuos de un grupo. García recomienda expresar el malestar que ocasiona este comportamiento y, de continuar, será necesario mantenerse físicamente lejos de aquella persona hasta que decida hacer algo por cambiar ese comportamiento nocivo para su entorno y para sí misma.

