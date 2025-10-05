El exjugador del club Chivas, Omar Bravo, fue detenido el día de ayer en el municipio de Zapopan, Jalisco, por su presunta culpabilidad en el delito de abuso sexual en contra de una adolescente.

El originario de Los Mochis, Sinaloa, fue aprehendido por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

Su captura fue dada a conocer por la propia Fiscalía de Jalisco mediante un boletín de prensa. " El detenido está identificado como Omar “N”, y fue capturado mediante un operativo implementado en el centro del municipio de Zapopan. "

Dentro del boletín se aclara que la detención de Omar Bravo se deriva de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Jalisco, donde se afirma que el exjugador de Chivas habría abusado en repetidas ocasiones de una menor de edad. Este asunto originó la apertura de una " consistente " capeta de investigación que llegó hasta un Juez, quien ordenó la captura inmediata del ahora aprehendido.

"Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

"En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial."

¿Quién es Omar Bravo?

El originario de Los Mochis, Sinaloa, llegó a Jalisco en su juventud y se formó como jugador profesional en los clubes Atlas, Chivas y Leones Negro de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, alcanzó el reconocimiento a nivel nacional e internacional por su destacado papel en el balompié mexicano.

Su legado en el Rebaño Sagrado quedó marcado en las porterías de los rivales, pues se posiciona como el máximo goleador de la historia de Chivas con nada más que 160 tantos, pero todos los logros de Bravo se han opacado desde el día de ayer debido a su detención en Jalisco.

Te recomendamos: Prepara postre de Carlota de Limón con solo 4 ingredientes

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF