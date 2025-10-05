Florinda Meza bromea sobre ser el primer lugar de las personas más odiadas en México

El estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo ha reavivado tanto el interés como la polémica alrededor de Florinda Meza, figura que una vez más se encuentra en el centro de las críticas por su relación con Roberto Gómez Bolaños.

La producción de Max, que narra la vida del creador de “El Chavo del 8” y otros personajes que marcaron la historia de la televisión mexicana, no solo se centra en su legado artístico, sino que también aborda aspectos íntimos de su vida personal, especialmente su romance con Florinda Meza. La serie muestra cómo esta relación surgió mientras Graciela Fernández, madre de los hijos de Gómez Bolaños, aún formaba parte de su vida.

El éxito de la bioserie generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde miles de espectadores revivieron antiguos juicios sobre Meza, acusándola de haberse involucrado con un hombre casado. A ello se sumaron viejas entrevistas de la actriz que resurgieron en internet, entre ellas una en la que calificaba a la esposa e hijos del comediante como “defectos”, declaración que volvió a ser ampliamente cuestionada.

A raíz de la controversia, Florinda Meza fue catalogada por los usuarios como una de las figuras más odiadas del 2025, acompañando en la lista a otras celebridades como Ángela Aguilar, quien también ha estado en el ojo público tras confirmar su relación con Christian Nodal.

Florinda Meza responde con ironía a las críticas

Las reacciones de la actriz no se hicieron esperar. En una entrevista con Adela Micha, Meza reflexionó sobre la forma en que las mujeres suelen ser objeto de ataques en las redes sociales. Más tarde, durante otro encuentro con reporteros, respondió con sarcasmo ante la ola de comentarios negativos y los listados que la colocaban como una de las más rechazadas del país:

“Por ahí alguien me dijo que estaba en el tercer lugar de las más odiadas y dije: ‘pero qué mal, si yo siempre he tenido primer lugar en todo, desde que estaba en la primaria’”.

Con esta declaración, Florinda mostró su decisión de tomar las críticas con humor, en lugar de reaccionar con enojo o victimismo, sorprendiendo a quienes esperaban una respuesta más seria frente al constante escrutinio público.

A pesar de las controversias, Florinda Meza sigue ocupando un lugar importante en la memoria colectiva de la televisión mexicana, gracias a su emblemático papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, personaje que la convirtió en una de las figuras más reconocidas y recordadas del legado de Chespirito.

