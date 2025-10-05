Prepara postre de Carlota de Limón con solo 4 ingredientes

Siempre que asistimos o somos anfitriones en reuniones con amigos y familiares, surge la misma pregunta: ¿qué llevar para compartir? Este domingo, te compartimos una sencilla y deliciosa receta de Carlota de Limón con la que seguramente sobresaldrás en cualquier reunión.Para esta deliciosa Carlota de Limón solo necesitarás cuatro ingredientes:Vierte la leche evaporada y la leche condensada en un recipiente hondo. Mezcla ambas sustancias con un globo o tenedor hasta que estén completamente incorporadas.Una vez que las leches estén bien integradas, añade el jugo de limón. NOTA: Agrega el jugo lentamente y en tandas breves, ya que esta sustancia espesará la mezcla. La consistencia final debe ser similar a una crema semi-líquida. Si las galletas flotan después, es señal de que la mezcla tiene la consistencia perfecta.Con la mezcla lista, es momento de moldear el postre. En un recipiente de vidrio o en refractarios individuales, agrega una ligera capa de la preparación de limón. Sobre esta, coloca una capa de galletas marías.Intercala una capa de mezcla y una capa de galletas hasta que el recipiente esté lleno. Una vez que termines, tapa el o los refractarios y llévalos al congelador por al menos 2 horas (o hasta que esté firme).¡Listo! Siguiendo estos sencillos pasos, deleitarás a tu familia y amigos a la hora del postre.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF