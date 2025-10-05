Prepara postre de Carlota de Limón con solo 4 ingredientes

Siempre que asistimos o somos anfitriones en reuniones con amigos y familiares, surge la misma pregunta: ¿qué llevar para compartir? Este domingo, te compartimos una sencilla y deliciosa receta de Carlota de Limón con la que seguramente sobresaldrás en cualquier reunión.

Para esta deliciosa Carlota de Limón solo necesitarás cuatro ingredientes:

Galletas marías

Jugo de 7 limones

Una lata de leche condensada

Una lata de leche evaporada

Leche evaporada, leche condensada, jugo de limón y galletas tipo maría, los 4 ingredientes para esta sencilla receta. ESPECIAL. F. Flores

Preparación

Vierte la leche evaporada y la leche condensada en un recipiente hondo. Mezcla ambas sustancias con un globo o tenedor hasta que estén completamente incorporadas.

Mezcla la leche evaporada con la leche condensada. ESPECIAL / F. Flores

Una vez que las leches estén bien integradas, añade el jugo de limón. NOTA: Agrega el jugo lentamente y en tandas breves, ya que esta sustancia espesará la mezcla. La consistencia final debe ser similar a una crema semi-líquida. Si las galletas flotan después, es señal de que la mezcla tiene la consistencia perfecta.

Agrega el jugo lentamente y en tandas breves. ESPECIAL / F. Flores

Con la mezcla lista, es momento de moldear el postre. En un recipiente de vidrio o en refractarios individuales, agrega una ligera capa de la preparación de limón. Sobre esta, coloca una capa de galletas marías.

Es momento de moldear el postre. ESPECIAL / F. Flores

Intercala una capa de mezcla y una capa de galletas hasta que el recipiente esté lleno. Una vez que termines, tapa el o los refractarios y llévalos al congelador por al menos 2 horas (o hasta que esté firme).

Deja el postre reposar en el congelador al menos 2 horas. ESPECIAL / F. Flores

¡Listo! Siguiendo estos sencillos pasos, deleitarás a tu familia y amigos a la hora del postre.

Te puede interesar: Descubre Club de Fornite, el nuevo beneficio de tu suscripción en Xbox

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF