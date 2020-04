Mon Laferte disfruta de ser "Biutiful"

Con sus característicos labios rojos y desde la intimidad de su hogar, la cantante chilena Mon Laferte conversó a corazón abierto con la presentadora de TNT, Ileana Rodríguez sobre diversos temas, entre ellos, la manera en que ha enfocado su creatividad durante el aislamiento.

La artista se refirió a su nuevo sencillo “Biutiful” que grabó desde su casa antes del confinamiento obligatorio: “Yo creo que no hay que ser bruja para saber que el mundo ya estaba atravesando una pandemia. La canción me vino porque amigas de España me decían: ‘Acá está muy pesado, cuídense allá’. Yo pude ver que podía venir una cuarentena y un confinamiento y todo eso, pero en realidad la canción en sí la escribí como por otros motivos”.

“La escribí, también, por la necesidad de gritarme a mí y gritarle al mundo que me siento bien, que me siento ‘biutiful’. Siento que hoy más que nunca en mi vida me siento más segura, me quiero más y justo quedó como con la situación”, apuntó.

Durante la entrevista, la artista mostró su casa en México y, además, contó cómo pasa la cuarentena: “Estoy pintando mi casa por dentro y por fuera, una pared la hice con marcadores”.

La pandemia obligó a posponer una muestra de arte plástico que la intérprete estab ofreciendo en la capital. “Está montada en el Museo de la Ciudad de México, mi primera muestra, hay alrededor de 80 obras entre óleo y acrílico de mis últimos 10 años viviendo en México. Es algo que hago desde hace mucho tiempo y se inauguró a mediados de marzo, hace algunas semanas, y supongo que después de la cuarentena se va a poder ir a ver y se va a reabrir”.

Lo que mantiene es su podcast, llamado “Trenzando” y en el que impulsa proyectos independientes de otras artistas, especialmente mexicanas.

JL