Mon Laferte dedica canción a fan que murió; regala concierto acústico

Mon Laferte deleitó a todos sus fanáticos con un concierto acústico que ofreció desde la cocina de su casa mediante su canal oficial de YouTube y le dedicó una canción a un admirador que falleció hace unos días. "Hace unos días atrás perdimos a un amigo muy amado que era de un club de fans, iba a todos los conciertos en México y se nos fue Miranda y voy a tocar esta canción que era una de sus favoritas", dijo la cantante antes de interpretar "Vendaval".

En punto de las 13:00 horas la chilena se conectó a su canal de YouTube y sin mayor preludio, sentada en una silla y acompañada de una guitarra acústica empezó a cantar "Amor completo".

Mostrando la sencillez y sonrisa que la caracteriza, continuó con su tema "Funeral", que hizo que sus admiradores escribieran miles de mensajes de amor y agradecimiento, por hacerles pasar una tarde especial. "Hola quisiera mandar saludos a todos, pero los mensajes pasan muy rápido, sólo veo, 'te amo', 'cásate conmigo', bueno acepto todo (risas)", dijo la cantante al saludar a todas las personas que se conectaron.

Fue un momento íntimo, en el que la cantante se mostró en todo momento tranquila como si estuviera entre amigos echándose algunos palomazos con su guitarra, "esperen un momento, me voy a hacer un tecito" dijo durante la transición mientras que sus seguidores veían cómo la cantante sacaba una taza del cajón y ponía a calentar agua.

"Eulalio ven", gritó Laferte en repetidas ocasiones y es que quería presentar a su gato que rondaba por la cocina, pero por mas gritos que hacía la cantante. "Eulalio" nunca apareció, dejando intrigados a muchos, fue hasta el final que el minino hizo su acto de aparición, porque le dio hambre y empezó a comer, lo que enterneció a todos.

También fue su canción "Pa'dónde se fue", la que hizo a los usuarios de redes sentir un nudo en la garganta, debido a que explicó que es un tema dedicado a su padre y es especial. "Me da mucho sentimiento porque la escribí a mi papá, así que es para todas esas personas que en su infancia tuvieron lejos a sus padres o no los tuvieron", dijo. Entre las canciones que interpretó durante una hora aproximadamente estuvieron sus éxitos, "Caderas blancas", "Mi buen amor", "La trenza".

"¡Que emoción! estaba tan nerviosa, enserio tengo que decir que parece que no he cantado desde hace 40 mil años, que he estado en casa sólo comiendo, viendo películas, hace tiempo que siento que no canto y que no iba a poder cantar más", expresó.

