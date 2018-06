Moby venderá su colección de discos para donar ganancias a caridad

El compositor de música electrónica Richard Melville Hall, mejor conocido como Moby, pondrá a la venta su colección de discos para donar las ganancias al Comité de Médicos para la Medicina Responsable en Estados Unidos.

Entre los sencillos y álbumes que se venderán están las copias personales de Moby de casi todos los discos que ha grabado a lo largo de su carrera, incluyendo rarezas y copias firmadas, informó el compositor estadunidense en un video publicado en su canal de YouTube.

"Estos son todos los discos que compré, amé, toqué y cargué por todo el mundo, preferiría que los tengan ustedes porque así los pondrán a sonar, los amarán y el dinero irá al Physicians Committee for Responsible Medicine. Así todos ganan. Bueno, menos yo, porque ya no tendré ningún disco", expresó Moby.

La colección además incluye las dos primeras impresiones del álbum "18" y grabaciones promocionales de los temas "Why Does My Heart Feel so Bad" y "That's When Reach for My Revolver", informó un comunicado.

"También habrá varias copias selladas del undécimo álbum 'Innocents' y 'More fast songs about the apocalypse', lanzado el año pasado, además contará con cientos de singles que el músico electrónico utilizó durante sus primeros años como DJ que incluyen manuscritos que Moby agregó a los discos para ayudarlo durante sus sesiones en clubes subterráneos de la ciudad de Nueva York".

La organización estadunidense a la que Moby ayudará se dedica a cambiar la forma en que los médicos tratan enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades del corazón, obesidad y cáncer.

NM