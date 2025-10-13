La astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer cuáles serán los signos zodiacales más afortunados en el amor y el dinero durante la semana del 13 al 19 de octubre de 2025, una etapa marcada por energías renovadoras, reconciliaciones, oportunidades económicas y decisiones importantes para el cierre del mes.Mhoni Vidente destacó que Libra, Cáncer y Piscis vivirán momentos clave en sus relaciones sentimentales.También mencionó que Leo y Sagitario estarán rodeados de magnetismo y pasión, atrayendo admiradores y disfrutando de momentos intensos, aunque recomendó actuar con madurez emocional para no confundir deseo con compromiso.En el terreno económico, Mhoni Vidente señaló que Tauro, Virgo y Capricornio serán los grandes favorecidos de la semana.Asimismo, Géminis y Aries también tendrán buenas noticias en lo económico, especialmente si se animan a emprender o invertir con inteligencia.Mhoni concluyó que esta semana será ideal para quienes decidan apostar por lo nuevo, tanto en los negocios como en el amor. La astróloga insistió en mantener una mentalidad positiva, ya que “las bendiciones llegarán cuando se actúe con fe y se suelte el miedo a cambiar”.Los signos más afortunados del 13 al 19 de octubre de 2025 serán Libra, Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio, quienes vivirán días de avances, estabilidad emocional y prosperidad económica, según las predicciones de Mhoni Vidente.Con información de Mhoni VidenteBB