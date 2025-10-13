La astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer cuáles serán los signos zodiacales más afortunados en el amor y el dinero durante la semana del 13 al 19 de octubre de 2025, una etapa marcada por energías renovadoras, reconciliaciones, oportunidades económicas y decisiones importantes para el cierre del mes.

Signos con suerte en el amor

Mhoni Vidente destacó que Libra, Cáncer y Piscis vivirán momentos clave en sus relaciones sentimentales.

Libra experimentará una conexión especial con su pareja o alguien nuevo que podría convertirse en una relación seria. La energía del equilibrio fortalecerá los vínculos y traerá armonía al corazón.

Cáncer tendrá una semana ideal para sanar heridas del pasado y abrirse nuevamente al amor. Las conversaciones sinceras y los gestos de cariño jugarán un papel decisivo.

Piscis, por su parte, vivirá días llenos de romanticismo e inspiración. Mhoni asegura que “el universo recompensará tu sensibilidad con una historia que podría transformarse en algo duradero”.

También mencionó que Leo y Sagitario estarán rodeados de magnetismo y pasión, atrayendo admiradores y disfrutando de momentos intensos, aunque recomendó actuar con madurez emocional para no confundir deseo con compromiso.

Signos con suerte en el dinero

En el terreno económico, Mhoni Vidente señaló que Tauro, Virgo y Capricornio serán los grandes favorecidos de la semana.

Tauro recibirá una propuesta o ingreso inesperado que podría mejorar su estabilidad financiera. La clave será administrar con prudencia y evitar gastos impulsivos.

Virgo contará con un impulso energético que favorecerá acuerdos laborales, ascensos o la concreción de proyectos pendientes.

Capricornio, gracias a su disciplina, verá resultados concretos de sus esfuerzos; incluso podrían llegar reconocimientos o recompensas que elevan su posición profesional.

Asimismo, Géminis y Aries también tendrán buenas noticias en lo económico, especialmente si se animan a emprender o invertir con inteligencia.

Mhoni concluyó que esta semana será ideal para quienes decidan apostar por lo nuevo, tanto en los negocios como en el amor. La astróloga insistió en mantener una mentalidad positiva, ya que “las bendiciones llegarán cuando se actúe con fe y se suelte el miedo a cambiar”.

Los signos más afortunados del 13 al 19 de octubre de 2025 serán Libra, Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio, quienes vivirán días de avances, estabilidad emocional y prosperidad económica, según las predicciones de Mhoni Vidente.

Con información de Mhoni Vidente

