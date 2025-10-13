Tu corazón sabe lo que quiere, pero tu orgullo a veces no lo deja hablar. Es momento de bajar la guardia y permitir que el amor te alcance. Si te gusta alguien, da el primer paso: lo que hoy digas con el alma puede abrir una historia hermosa. El pasado regresa para darte la oportunidad de cerrar lo que quedó inconcluso. Puede que aparezca alguien que marcó tu vida, pero esta vez no será para doler, sino para sanar. La paz llega cuando dejas de idealizar lo que fue. Quieres amar, pero a veces te cuesta comprometerte. Busca relaciones que te inspiren a crecer, no aquellas que te desgastan con reproches. El amor verdadero no te complica: te calma, te impulsa y te refleja lo mejor de ti. Deja de hacerte responsable de los sentimientos ajenos. El amor también significa soltar. Se avecina un encuentro que puede tocarte profundamente; abre el corazón, pero sin perder tu centro. El amor a distancia te sigue moviendo el alma, pero no todo se sostiene solo con palabras. Cuida la conexión sin exigir tanto. Si estás solo, pronto alguien te recordará lo que es sentir emoción al mirar a los ojos. No repitas viejas historias ni perdones lo imperdonable por miedo a estar solo. Aprende a distinguir entre amor y costumbre. La intuición te dirá quién viene a quedarse y quién solo a probar tu fortaleza. Estás aprendiendo que amar también es elegirte. No necesitas demostrar tu valor con sacrificios. Si alguien te quiere, lo hará sin condiciones ni exigencias. El amor empieza por la dignidad. Alguien te piensa, aunque no lo diga. Este tiempo te servirá para entender qué tipo de amor quieres construir. Si esa persona regresa, no te precipites: escucha lo que tu instinto te está gritando. Este mes el amor te invita a ser valiente. No vivas ocultando lo que sientes ni temiendo lo que pueda pasar. Cuando te atreves a amar sin máscaras, la vida te recompensa con conexiones reales. El corazón se cura lento, pero se cura. No te castigues por lo que no funcionó. Lo que parecía un final es, en realidad, una puerta abierta hacia un amor más maduro y consciente. Has dado tanto que olvidaste recibir. Deja que te cuiden, que te abracen, que te quieran sin esfuerzo. El amor no tiene que doler; a veces solo necesita que le des permiso de quedarse. No te dejes afectar por lo que los demás opinan de tu manera de amar. Estás listo para vivir un vínculo más libre, sin miedo ni dudas. Lo que parecía estancado por fin se mueve, y el destino te pondrá frente a alguien que reconozca tu luz. Con información de Nana Calistar. EE