Las declaraciones de Lupillo Rivera sobre su supuesta relación con Belinda, han derivado en un serio problema legal para el cantante.

Hace unos días trascendió que Belinda decidió tomar acciones legales y acusó, formalmente, al hermano de Jenni Rivera por presunta violencia mediática y digital.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado compartido por los abogados de "Beli", quienes ahora detallaron las razones por las que acudió a los tribunales.

En entrevista para el programa "La mesa caliente", el abogado Eduardo Osiel García reveló que fue la insistencia de Lupillo y los comentarios que ha hecho en diversos espacios públicos los que orillaron a Belinda a recurrir a las autoridades, pues siente que han vulnerado su intimidad.

"La motivación se deriva de este 'acoso' por parte del señor Rivera. Por los comentarios que realiza en plataformas digitales, en las cuales se ha referido a mi representada de manera degenerativa", dijo.

Asimismo, destacó que en el libro de Rivera, "Tragos Amargos", se utilizó el nombre y la imagen de la intérprete sin su consentimiento, lo que constituye una violación a sus derechos y su privacidad.

Sin embargo, lo que más preocupa a la artista, es la afirmación de una supuesta relación sentimental (la cual Belinda niega tajantemente) y la publicación de una fotografía.

"Existe una imagen. Ellos realizaron una videollamada por FaceTime, y en una de las páginas del libro se ve dónde está violentando la intimidad de mi representada, lo cual el señor Lupillo no tiene derecho".

Finalmente, García habló sobre las medidas de protección que la Fiscalía de la CDMX concedió a la también actriz y que de no llevarse a cabo, podrían llevar al arresto de Rivera:

"La ley establece diversos medios de apremio, que son sanciones que puede realizar el agente del Ministerio Público, entre ellas, incluso, el arresto hasta por 36 horas", destacó.

El caso continúa abierto y, hasta el momento, ni Belinda ni Lupillo han hecho declaraciones al respecto.

