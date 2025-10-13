Horóscopo Negro para HOY 13 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). El lunes, Venus entra en Libra, y eso te hace mirar el amor desde otra perspectiva. Ya no quieres relaciones vacías, conversaciones a medias ni tener que adaptarte a los caprichos o a las necesidades de los demás.TAURO (21 abril-20 mayo). Este lunes, Venus, tu planeta regente, entra en Libra, y esto para ti es sinónimo de paz. Te da calma, equilibrio, pero sobre todo una inteligencia emocional brutal para tomar esas decisiones que llevas tiempo evitando.GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Este lunes Plutón se pone directo en Acuario, y eso para ti es como una revolución mental. Tu mente se aclara, se enciende y de repente todo empieza a fluir. Te sientes inspirado, con ideas nuevas, con esa chispa que hace tiempo no sentías igual de fuerte.CÁNCER (22 junio-22 julio) Este lunes, Venus entra en Libra y eso se traduce en calma y paz al máximo en tus relaciones. Las tensiones familiares o con tu pareja empiezan a desaparecer y todo vuelve a sentirse más tranquilo, más natural.LEO (23 julio-22 agosto). Plutón entra directo en Acuario y esto trae cambios muy potentes en tus relaciones. Vas a empezar a ver a las personas tal cual son: sin caretas, sin filtros, sin adornos. Y aunque algunas verdades duelan, también te van a liberar.VIRGO (23 agosto-22 septiembre). Virgo, el mejor consejo que te puedo dar esta semana va aquí: si de verdad quieres que las cosas avancen, deja de invertir energía en lo que no te pertenece. Ya está, Virgo. No todo es tu responsabilidad. No puedes salvarlo todo, ni a todos. LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Este lunes, Venus entra en tu signo y…, wow, tu magnetismo se dispara. No por cien, sino por mil. Vas a atraer miradas, deseos, oportunidades, conversaciones que encienden algo muy fuerte dentro de ti. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). En el amor, con Venus entrando en Libra este lunes, lo único que vas a querer es calma, paz mental y dejar de lidiar con esos cucarachos que siempre vuelven. No estás para dramas, y si alguien no lo entiende, puerta.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Plutón entra directo en Acuario y aquí; tu mente se convierte en un arma de precisión. Tus palabras van a estar afiladas como un cuchillo, y por fin vas a dejar de callarte lo que llevabas tiempo guardando.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Eso sí, Capri, un consejo importante esta semana: cuida mucho las energías que te rodean esta semana. Sí, ya sé que tú no eres mucho de creer en esto de las ‘energías’, pero créeme, Capri, cuando las cosas empiezan a salir bien, no todo el mundo se alegra por ti.ACUARIO (22 enero-19 febrero). Venus entrando en Libra este lunes, el universo te pide no, te grita, que salgas de esa burbuja que has construido a tu alrededor. Prepara una escapada, una noche especial, una fiesta con tus amigos, algo que te saque de la rutina. No puedes vivir para trabajar.PISCIS (20 febrero-20 marzo). Con Plutón entrando directo en Acuario, tus sombras, esas que a veces escondes muy dentro, empiezan a iluminarse. No para castigarte, sino para liberarte. Vas a ver partes de ti que antes te daban miedo, pero esta vez vas a tener el coraje de abrazarlas.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO