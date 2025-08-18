Horóscopo Negro para HOY 18 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Nueva semana, Aries, y por fin estás sintiendo que algo empieza a encajar, que tu búsqueda no ha sido en vano. Has pasado por mil fases: euforia, rabia, cansancio, ruptura, ilusión. Pero ahora, de forma casi inesperada, estás encontrando personas, lugares, momentos que te devuelven las ganas de quedarte. De quedarte contigo. De quedarte en lo que vibra. De construir desde lo que te hace bien y no desde lo que te empuja al límite.TAURO (21 abril-20 mayo).Nueva semana, Tauro, y si hay algo que necesitas con urgencia es desconectar. Desconectar de las opiniones ajenas, de las expectativas, de las exigencias constantes, y sobre todo, de todo aquello que te empuja a actuar cuando en realidad lo que necesitas es parar. Estás en un momento en el que tu paz vale más que cualquier explicación, y si para recuperarla necesitas alejarte un poco, hazlo sin culpa, sin sentir que estás fallando a nadie. Este tiempo es para ti. Para encontrarte. Para respirar sin que nadie interfiera.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Deja de hacer como que no pasa nada. Esta semana toca ponerte seria contigo misma. No puedes seguir dudando de cada paso que das solo porque alguien más no lo aprueba o no lo entiende. Ya tomaste decisiones importantes. Ya soltaste. Ya cortaste. Ahora te toca sostener lo que elegiste, sin disculpas, sin miedo, sin retroceder.CÁNCER (22 junio-22 julio)Cangrejito, después de todo lo que has pasado, solo queda subir, elevarte, crecer. Lo sabes, lo sientes. Has tocado fondo emocionalmente más de una vez, te has sentido solo en tu propia guerra, cansado de ser quien aguanta, quien sostiene, quien siempre tiene que estar bien por fuera aunque por dentro se esté rompiendo. Pero aquí estás, una semana más, con el corazón lleno de cicatrices y aun así con ganas de sanar.LEO (23 julio-22 agosto).Empieza una nueva semana, Leo, y lo primero que necesitas hacer es reconectar contigo. Has estado aguantando más de la cuenta. Callando cosas que te duelen, poniendo buena cara mientras por dentro estabas al límite. Y tú no estás hecho para eso. Tú no viniste a fingir que estás bien. Viniste a brillar, a sentirlo todo.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Virgo, y aunque intentes tenerlo todo bajo control; hay algo dentro de ti que no para de hacer ruido. Tú lo sabes. Lo intuyes. Lo ves venir. Tienes una capacidad impresionante para detectar lo que se avecina, para leer entre líneas, para anticiparte a los desenlaces. Entonces, la pregunta es: ¿por qué sigues esperando a que todo se complique para reaccionar?Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO