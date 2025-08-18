Lunes, 18 de Agosto 2025

Signos con suerte en el amor y dinero del 18 al 24 de agosto según Mhoni Vidente

Si eres alguno de estos signos, aprovecha la energía cósmica para fortalecer tus relaciones y cimentar proyectos que te conduzcan hacia el crecimiento personal y financiero

Esta combinación cósmica promete ser clave para quienes estén dispuestos a escuchar las señales y aprovechar la buena fortuna que se avecina. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La semana del 18 al 24 de agosto de 2025 llega cargada de movimientos energéticos que, de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, traerán oportunidades especiales en el terreno del amor y las finanzas para algunos signos del zodiaco. Mientras ciertos astros impulsan la estabilidad económica, otros abren caminos hacia nuevas relaciones, reconciliaciones o decisiones importantes en la vida sentimental.

Leo

Amor: Esta semana brillarás con mucha fuerza. La energía astral augura un cierre de ciclos del pasado y posibles avances románticos importantes, como un compromiso o una mudanza significativa. 

Dinero: La fortuna te respalda y podrías experimentar mejoras en tus finanzas o incluso generar ingresos extras. Vale la pena actuar con valentía en nuevas oportunidades. 

Géminis

Amor: El amor verdadero está a la vuelta de la esquina. Esta semana pudieras acercarte a esa persona especial que te hará vibrar de otra manera. 

Dinero: Llegan oportunidades económicas. Mantén el cuidado con tus finanzas, evita personas tóxicas, y concéntrate en lo positivo que está por venir. 

Capricornio

Amor: Una nueva etapa sentimental podría afianzarse con fuerza esta semana. Un amor importante y significativo podría sorprenderte. 

Dinero: Se presenta una etapa de estabilidad y buena fortuna. Nuevos inmuebles o cambios en tu trabajo podrían traer beneficios duraderos. 

Otros signos con energías afortunadas esta semana

Según distintas fuentes astrológicas, la semana del 18 al 24 de agosto también podría ser propicia para:

  • Escorpio: Recibe energías de suerte extra, especialmente en aspectos amorosos y económicos. 
  • Sagitario: Podría disfrutar de buena fortuna, con oportunidades para el amor y asuntos financieros que se encaminan positivamente. 
  • Capricornio (confirmando lo anterior): Nuevas oportunidades, tanto en el plano sentimental como en lo económico, podrían consolidarse durante estos días. 

Durante la última semana de agosto, Leo, Géminis y Capricornio se perfilan como los signos más beneficiados en el amor y el dinero, con posibles avances significativos en ambas áreas. Además, Escorpio y Sagitario también reciben un impulso extra en este periodo. 

Con información de Mhoni Vidente

