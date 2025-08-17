Domingo, 17 de Agosto 2025

Películas de terror aclamadas en NETFLIX para un maratón escalofriante

No te aburras solo en casa, disfruta de estas películas de terror que te dejaran los pelos de punta

Netflix ofrece una variedad de películas de terror. UNSPLASH/ E. Yang/UNSPLASH/ Freestocks

Si eres fanático de las películas de terror o quieres pasar una noche de sustos desde casa, Netflix México tiene varias opciones aclamadas por la crítica y los espectadores. Desde terror psicológico hasta historias sobrenaturales, estas 10 películas garantizan un maratón lleno de adrenalina.

Películas de terror en Netflix

1. His House (Casa ajena)

Un thriller psicológico que mezcla el horror sobrenatural con una crítica social sobre la inmigración. La película sigue a una pareja de refugiados que escapa de Sudán del Sur, solo para enfrentarse a fuerzas oscuras en su nuevo hogar en Inglaterra.

2. Creep

Destacada por su atmósfera inquietante, esta historia sigue a un videógrafo que acepta un trabajo en una remota cabaña, solo para descubrir que su cliente tiene intenciones muy extrañas.

3. The Ritual

Un grupo de amigos se adentra en un bosque sueco y se enfrenta a una presencia sobrenatural. La cinta combina folklore nórdico con un terror psicológico que mantiene la tensión constante.

4. Talk to Me

Un grupo de amigos descubre la manera de contactar con espíritus, pero las consecuencias resultan aterradoras. Reconocida por su narrativa única y su suspenso sostenido.

5. The Babadook

Una madre y su hijo pequeño se enfrentan a una figura aterradora surgida de un libro infantil. La película destaca por su enfoque psicológico del terror y la exploración del duelo y la maternidad.

6. El hoyo (The Platform)

Un thriller distópico que combina terror y crítica social. En una torre donde los prisioneros reciben comida de una plataforma descendente, la desigualdad provoca tensiones extremas y situaciones límite.

7. Fear Street Parte 1: 1994

Inspirada en los libros de R.L. Stine, ofrece terror con nostalgia de los años 90. Un grupo de adolescentes enfrenta una maldición que ha azotado su ciudad durante siglos.

8. Maleficio (Incantation)

Película taiwanesa aclamada por su atmósfera inquietante. Sigue a una madre que lucha por proteger a su hija de una maldición ancestral.

9. Gerald’s Game

Basada en la novela de Stephen King, la historia sigue a una mujer atrapada en una situación peligrosa tras un encuentro íntimo que sale mal. Destaca por su tensión psicológica y exploración del trauma.

10. The Perfection

Un thriller psicológico que sigue a dos chelistas talentosas cuyas vidas se entrelazan de manera peligrosa. Con giros inesperados y una atmósfera perturbadora, se ha convertido en un referente del terror moderno.

Desde terror psicológico hasta sobrenatural y distópico, estas películas ofrecen opciones para todo tipo de fan del género. Prepárate para un maratón de miedo, pero quizá convenga dejar una luz encendida.

