Taylor Swift anuncia documental del "Eras Tour"

La cantante estadounidense, Taylor Swift, no deja de sorprender a sus fans, pues la mañana de este lunes anunció un nuevo estreno: una docuserie sobre el Eras Tour , su gira más reciente y una de las más exitosas a nivel mundial.

La noticia la dio por medio del programa matutino, Good Morning America, para posteriormente publicarlo en todas sus redes sociales.

“Era el final de una era y lo sabíamos”, comenzó en su post. “Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella, y filmar el espectáculo final en su totalidad”.

“The Eras Tour | The Final Show, que incluye todo el set de The Tortured Poets Department, y los dos primeros episodios de The End of an Era, una docuserie de 6 episodios detrás de escena, será tuya el 12 de diciembre en Disney+”, reveló la cantante.

It was the End of an Era and we knew it. We wanted to remember every moment leading up to the culmination of the most important and intense chapter of our lives, so we allowed filmmakers to capture this tour and all the stories woven throughout it as it wound down. And to film… pic.twitter.com/RGZ6zVQnjb— Taylor Swift (@taylorswift13) October 13, 2025

Este lanzamiento llega un día antes del cumpleaños número 36 de Taylor Swift, y es un regalo de ella para los “swifties”, quienes desde que terminó el tour, especulaban que la cantante lanzaría un documental sobre la gira en un futuro próximo.

Una mirada por detrás del escenario

Como lo mencionó en su publicación, The End of an Era es una docuserie dividida en 6 capítulos que incluirá material inédito de los ensayos, el detrás de escena, testimonios del equipo creativo y de los artistas invitados, así como del impacto que tuvo en el mundo del espectáculo. “La gente suele hablar de los fenómenos como si las piezas simplemente encajaran. Pero el Eras Tour fue cuando todos los que trabajamos tan duro logramos hacerlo funcionar juntos. Rompimos todos los récords posibles. Lo único que quedaba era cerrar el libro”, dice la cantante en el tráiler.

Por su parte, The Final Show es una película de todo el concierto, la cual incluye el set de The Tortured Poets Department , álbum que estrenó en abril del 2024 y que incluyó en el setlist en la segunda vuelta de la gira.

En 2023, la también compositora y directora estrenó Taylor Swift: The Eras Tour en cines alrededor del mundo, y posteriormente en streaming a través de Disney+. A pesar de ser uno de los estrenos musicales más vistos de la historia, estos nuevos proyectos ofrecen algo más: una mirada reflexiva sobre este enómeno cultural que cambió el juego para miles de artistas y sus presentaciones en vivo.

Actualmente, Taylor Swift se encuentra promocionando su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl , un disco en el que explora nuevos sonidos, temáticas y reafirma su versatilidad como artista.

