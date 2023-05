Mizada Mohamed: Horóscopos reveladores de la semana del 22 al 26 de mayo

Aries

Vamos a fluir, te explico, Marte es tu planeta, y Marte en Leo y ambos son fuego. Canaliza tu fuerza, tu poder, tu energía, tu forma de hablar y de comunicarte con los demás puede ser que ellos malinterpreten tu alegría tu simpatía, tus ánimos, tus ocurrencias, por tu forma de ser tan tan auténtico.

Vas a andar muy inquieto, muy emocionado, más prendido que de costumbre, mantente así, no puedes cambiar personalidades, al contrario, tu personalidad hace que muchas cosas se den, los Aries son tan pioneros, tan líderes. tan independientes no se quedan a medias y siempre logran lo que quieren.

Tauro

Lo vas a hacer, pero requete bonito, el día 23, 24 y 25 si tú necesitas alguna negociación, junta, acuerdo, convenio, cualquier tipo de trámite son días fenomenales y hablando de amor y de romances hay formalización de relación o reencuentro en tus relaciones sentimentales, para los tauros si te quitas el antifaz de los ojos mi amorcito vas a ver las cosas como son, pues mercurio en tu signo te está ayudando.

Habla con el corazón, es importante dejar que hablen nuestras emociones, nuestros sentimientos, de lo más noble, lo más profundo, ¿qué es lo que llevo en mi corazoncito?

En tu ambiente familiar hay noticias que van a darte muchísima alegría y muchísima felicidad, es una respuesta que ustedes estaban esperando sobre alguno de los miembros de tu familia, también si tienes que hacer alguna compra o venta es muy buena semana para hacerlo. Estás muy bien en cuestiones de trabajo y de dinero, hay que darle más espacio a tu yo, a tu ser, a tu persona, porque vienen muchas responsabilidades, las próximas semanas.

Géminis

Utilicen sus relaciones sociales, que tienen muchísimas, su intuición, su creatividad y su percepción para que avancen con mayor rapidez en los planes, proyectos que tienes en mente ahorita, ahora es el momento de hacerlo, no dentro de un año; no esta semana, manda el correo, toca la puerta, haz la llamada, manda el mensaje, pero avanza, porque tiene sumamente buenísimos aspectos.

Mira mercurio en Tauro te está ayudando mucho mi querido Géminis porque mercurio es tu planeta y Júpiter te está dando la buena fortuna y la abundancia, que tú estabas buscando es sobre eventos o proyectos o cuestiones que estaban detenidas es tiempo de echarlas para adelante.

Cáncer

Aléjate de personas de doble cara, bueno triple cara, tú eres bondadoso, generoso, noble, sensible. Ahorita con venus en cáncer personas cercanas a ti, piensan utilizarte, sencillamente utilizarte para avanzar en sus planes de vida, te aviso para que de esta forma te estés relajado y tranquilo y saques las antenas.

Tu generosidad definitivamente es la que hace que se abran muchísimas puertas en tu vida y te gusta ayudar a los demás, pero pues nada más resulta que no se estén pasando de la raya. El sol en Géminis te va a ayudar mucho en una negociación que vas a hacer en esta semana, hay muy buenos aspectos sobre algo que a ti te conviene, pero por supuesto a las personas involucradas, que son varias, con grandes beneficios en su vida económica.

Leo

Espero que estén utilizando de manera correcta Marte en su signo, Marte el planeta que rige a Aries y también es en está con escorpio, pero, es importante, importantísimo que no te enganches si tú logras mantener tu autoestima sacala, porque cuando como eres muy noble y una muy buena persona no dices muchas veces las cosas y te estás dando cuenta que empezaste a romper, pero todo tipo de grilletes y eso te está ayudando mucho, porque se está abriendo tu casa del dinero, se está abriendo la paz y la tranquilidad en tu ser, tienes mayor relajación y serenidad.

Vas a recibir muy buenas noticias esta semana especialmente el 25 y 26 son dos días bien interesantes, porque recibes noticias que le van a dar mucha paz a tu corazoncito.

Virgo

Vas a romper barreras grilletes y ataduras limitaciones. Cuando uno dice hasta aquí eso es lo que vas a decir ya, ya, ya, ya hasta aquí, y eso es buenísimo, porque muchas veces hay que levantar un poquito esa guardia interior, ese amor propio.

Se está abriendo la paz y la tranquilidad en tu ser, tienes mayor relajación y serenidad para tomar determinaciones y decisiones para tus próximos pasos y también, te cuento, que vas a recibir muy pero muy buenas noticias noticias que le van a dar calma a tu alma, a tu corazoncito.

Libra

Traes la agenda muy saturada y es bueno, eso es maravilloso, hay que darle más espacio a tu persona para poder rendir lo necesario, lo suficiente con todos los nuevos planes y proyectos, que traes en mente porque vienen más cosas de las que tienes en estos momentos, si tú pones las cosas en la balanza, como sabes hacerlo, pero sin pensarlo mucho, porque tú sabes que en ocasiones por pensar tanto, dejamos de hacer las cosas, piensa poco siente mucho y actúa bastante.

Estás en muy buen momento de tomar determinaciones en tu vida profesional y laboral, vienen más proyectos de los que tienes en estos momentos, por eso es sumamente importante organizar bien tu agenda ya sea para delegar o para algunos decirle NO, otros quitarlos, otros ponerlos, porque si trae beneficios, pero completos a la casa.

Escorpión

Libérate de ataduras, sea lo que quiera hacer y corre por tus sueños, muchas veces detenemos nuestros pasos por los ladrones de sueños o por los comentarios malintencionados, fíjate que no es tu caso. Tú sabes que eres un signo por demás poderoso, pero a la vez tierno, sensible y generoso.

Plutón está retrógrado en Acuario te está llevando a ser un análisis de conciencia bárbaro, una introspección tremenda y eso es buenísimo con ello, vas a poner a cada quien en su sitio a cada quien en su lugar y así vas a saber cuál exactamente es el lugar que te corresponde a ti en las áreas en los lugares en las situaciones con las que tú te mueves.

Sagitario

Intuición, percepción, sueños premonitorios, últimamente has estado diciendo yo ya sabía que iba a pasar eso, yo sabía que iba eso, tu intuición y tu percepción está por demás, desarrollada y en diferentes áreas de tu vida en el hogar y en el trabajo.

Tu sexto sentido te va a avisar absolutamente de todo, como hacerle como no hacerle, que decir, que no decir, déjate llevar por la intuición, esa es una maravilla, no falla insisto mucha intuición, así naciste, pero en este año más desarrollada que nunca no nada más es.

Capricornio

Inhala, exhala, inhala, exhala, no te enganches, mojarrito enjabonadas y tu brillo les molesta que se pongan lentes. Tu capacidad, tu fuerza, tu poder y tu inteligencia es mucho más fuerte que cualquier persona hablando de forma negativa. Acuérdate que cuando están hablando constantemente de una persona tan pues tan echada para adelante como tú es que pues quisieran ser tú verdad, pero tus zapatos les queda un poquito grande, así que te aviso para que no te me enganches, tómalo la ligera, mándales, amores y bendiciones, porque tenemos muy buenas noticias.

Es una semana donde hay un trámite o un acuerdo que no te llegaba, no se daba, no caminaba y ahora podrá resolverse, otra buena noticia se hace un poquito más grande la familia en la casa, nuevos miembros en la familia, hay oportunidades para ti Capricornio de estar en una reunión muy importante donde vas a poder exponer tus puntos de vista donde llegarán a grandísimos acuerdos con beneficios para ti y para las personas involucradas.

Acuario

Vamos a hacer que las cosas sucedan, los planetas están totalmente a tu favor, tú tienes todas las capacidades, está pasando que puedes estar escuchando a personas que quisieran tener tu fortaleza o tu capacidad o tu inteligencia y estás deteniendo tus pasos por sus comentarios. Tu persona en estos días está brillante, estás elevadísimo con amor propio, autoestima, seguridad con una fortaleza interior Bárbara y como siempre les digo es la llave que abre cualquier puerta por más cerrada que se encuentre tu gracia.

Las puertas se abren de par en par, cualquier tipo de asociación que tú quieras hacer esta semana es buena para que lo realices, deja de tomarte las cosas tan en serio, en ocasiones exageras un poquito los acontecimientos y pues nada más de los tonos rosas y de los tonos azules, hay una cantidad de variedad, hay muchas oportunidades, muchas opciones, no te quedes enganchado en algún comentario que no vale la pena y no dudes de tus posibilidades y menos de tus capacidades.

Piscis

Aprovecha oportunidades en cuanto se presenten, ni le pienses, porque si se están presentando las oportunidades y haces un poco de memoria, te vas a dar cuenta que tú mismo las llamaste desde hace años años atrás,han regresado y están poniéndose frente a ti en estos momentos, esos sueños, deseos y anhelos que pueden ser de hace dos años, cinco años, 15 años, vete tú a saber, pero de que sueños, deseos y anhelos de muchos años atrás van a hacer presencia, así que ábrete a la abundancia.

Hay una reunión o una fiesta familiar donde lo mejor será poner una sonrisa y no engancharte, porque ya sabes que de repente hay comentarios ahí un poquito fuera de lugar, no vale la pena porque es pasajero, recuerda que todos tenemos diferentes signos zodiacales, se nos sube y se nos bajan los planetas y que suben y bajan las lunas. No te me vayas a enganchar no es personal es el trabajo personal que tienen que hacer los demás, no tú, te aviso de eso porque como sé que tienes una sensibilidad muy fuerte, pues no te me vayas a inquietar no llega a mayores.

MF