Mhoni Vidente: Frases asombrosas de la suerte para cada signo

ARIES

"Haz todos los planes que tengas en mente como de trabajo y buscar un nuevo ingreso como un negocio o simplemente poner toda la buena actitud en todo lo que realices que todo se te va dar. Te busca un amor del pasado para solucionar rencores recuerda que solo trata de dejar en paz y tu seguir adelante, ya no busques pretextos para no ser exitoso".

TAURO

"Te vendrá la oportunidad de crecimiento en lo laboral,recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza de trabajo y el ingenio para sobresalir, así decídete a ser un triunfador. Recuerda que tu signo es tierra y eso significa que siempre tienes que caminar en el campo para que fuerza espiritual este mas fuerte".

GÉMINIS

"Recuerda que los géminis son fuertes en lo espiritual y eso los hace estar siempre en conexión con lo divino, así que pide que se te dará. Haces cambios fuertes en tu vida para sentirte mas productivo y empezar ese negocio que tanto deseas. Ya no busques ese amor que no es para ti, es mejor cerrar ese círculo y empezar de nuevo que ya estos días vendrá a tu vida alguien del signo de Aries o libra".

CÁNCER

"Días de estar con mucha fuerza espiritual y amorosa así que tendrás grandes sorpresas por parte de tu pareja. Ya no seas tan terco si ya no te gusta en el trabajo que estas es mejor buscar algo mejor para ti. Sigue con la dieta que te esta funcionado de lo mejor, trata de no confiar mucho en los amigos porque un problema que tiene los cáncer es que siempre los traicionan".

LEO

"Eres el rey del zodiaco, así que tu llénate de toda la buena actitud. Trata de cuidarte en el consumo de alcohol y lo mejor trata de no manejar si vas a una reunión. Te compras ropa y zapatos en estos días, arreglas la cocina de tu casa y el jardín , te busca tu mami para invitarte a una comida en la casa familiar".

VIRGO

"Si estas buscando un empleo nuevo y mejor pagado se te dará sin problema y te recomiendo que te cortes el cabello y prendas una vela blanca para que tus energías positivas estén mas fuertes contigo. Vas a tener algunos problemas por culpa de la inseguridad y los celos trata de no pensar lo que no es y si tienes alguna duda es mejor platicarlo y llegar a una solución".

LIBRA

"Vas a estar reacomodando tu vida amorosa, decides ponerle fin a una relación que no era para ti, recuerda que tu signo es uno de los mas aguantadores del zodiaco y siempre se esperan hasta ya no poder más y romper con algo que les hace daño, pero por eso te recomiendo. Date unos baños de flores y prende una vela de color rojo para que las energías positivas estén mas fuerte en tu vida y ya puedas encontrar el amor verdadero , trata de ahorrar en estos días y no comprar lo que no vas a utilizar, son momento de guardar para el futuro".

ESCORPIÓN

"Vas a estar reinventándote en todo lo que se relacionado con tu vida personal, recuerda que el signo de escorpión le duele mucho cortar con su pareja y comenzar de nuevo, pero cuando ya no se puede estar en paz es mejor reconstruir todo lo que sea bien para ti. Vendrá a tu vida una fuerza espiritual en todo lo relacionado en cuestiones de trabajo y amor, por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa".

SAGITARIO

"Todas las buenas energías estarán de tu lado y esto te indica que puedes hacer lo que tienes en mente como cambiarte de casa o buscar irte de viaje al extranjero, recuerda que tu signo es fuego y eso lo hace ser muy viajero y estar conociendo personas de otros países así que hazlo y prográmate unas buenas vacaciones. Trata de usar mas el color rojo y naranja para estimular tu suerte, ya no regreses con amores del pasado".

CAPRICORNIO

"Días de estar recomendando tus ideas hacia el futuro, recuerda que tu signo está en el momento ideal de ser alguien grande en la vida, solo trata de confiar mas en tu potencial y verás que lo a vas a lograr. Si ya no te sientes a gusto en ese trabajo es mejor buscar otro. Decides empezar hacer ejercicio, recuerda que el capricornio siempre le gusta llamar la atención y en este verano debes de verte de lo mejor".

ACUARIO

"Lo que ya esta perdido regresará a tu vida y aparte para tu signo que es el mas sociable tendrás tres días de muchas reuniones que te va ir de lo mejor, solo trata de no tomar alcohol y manejar así recuerda siempre ser mas previsor de lo que pueda pasar, recuerda que a ti te rige mucho la lucha constante de progresar y ser alguien en la vida y junto a tu buena actitud van a ser unos días de cambios positivos para ti. Debes de tener cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento te hace estar con dos a la vez y si no tienes cuidado se te puede complicar tu relación amorosa".

PISCIS

"Empieza una nueva etapa de prosperidad, solo tienes que mentalizarte de lo que debes de hacer para crecer más como persona y si estás en planes de sacar un crédito para una casa o coche hazlo que te va ir de lo mejor. Te busca un amor de lejos para visitarte ,te llega la propuesta de dar clases, recuerda que a tu signo se le da fácil ser líder y enseñar a los demás lo que saben, ten cuidado con problemas de tu piel o infección sexual trata de ir con tu médico".