Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos de la semana del día 21 al 26 de mayo 

ARIES

En las cartas nos viene la carta del emperador, va a ser una semana de estar fuerte, decidido, grande y que todo mundo te va a estar reconociendo. Eres uno de los máximos líderes en todos los sentidos, la carta del emperador.

Viene una propuesta nueva de un trabajo o un ascenso; en cuestión laborales, la llegada de un dinero extra, por cuestiones de la venta de una propiedad; de un coche o algo que tenías pendiente, también la invitación a irte a trabajar fuera del país o de la ciudad con una persona muy importante, en cuestiones de que te va a ayudar a crecer económicamente.

Últimamente has traído alrededor de ti pensamientos que no te dejan crecer, chécate las hormonas, chécate por problemas del riñón o retención de líquidos. Tu mejor día va a ser el día martes, tus números mágicos 07 y 21, el color que te va a dominar va a ser el verde y el rojo.

TAURO

Te viene a la carta de la estrella, vas a seguir brillando, traes esa fuerza, esa determinación y ese brillo que hace mucho que no traías así que aprovecha estos días que van a ser claves para empezar a crecer, tu mejor día va a ser el miércoles. Tu número mágico va a ser el número 06 y el 09 y tu color será el rojo y el blanco.

Habrá pasión y tranquilidad, sigue haciendo ejercicio, mantente a dieta, sigue yendo con el doctor para que te quite todas esas enfermedades que venías arrastrando de tiempo atrás, acuérdense que la ironía de la vida para Tauro siempre se enferma mucho de problemas de azúcar o del estómago y eso viene siendo por corajes o pleitos o retenciones completamente de enojos de mucho tiempo, por eso trata de no enojarte de ser más paciente, ten más comunicación con Dios.

Va a ser una semana de junta laborales, de exámenes en puerta y la llegada de un amor nuevo que va a ser muy compatible contigo, que es Acuario, Virgo o del signo de Escorpión. Va a ser muy importante en estos días que le pongas pasión a tu trabajo, que le pongas pasión a tu ejercicio, que le pongas pasión a tu escuela y estudio, vas a poder sobrevivir de las situaciones negativas.

GÉMINIS

Es su cumpleaños, muchas felicidades Géminis, están en esa era de prosperidad, son muy inteligentes, tienen los dos polos, el negativo y el positivo muy fuertes por eso trata de no sabotearte eres merecedor de la abundancia, de la salud y del amor todos los días de la semana, vas a decir yo merezco abundancia, yo merezco salud, yo merezco amor, para que tu cuerpo y tu mente lo asimile totalmente.

Te sale la carta del Sol el mejor pretexto para irse de viaje cuando cumple años, la carta del sol nos dice que va a ser una semana de brillar, de estar mejor económicamente, de sanar completamente la economía, quitarte muchas energías negativas que venías arrastrando, vas a seguir conociendo gente muy compatible del signo de Acuario, del mismo signo, de Libra o Sagitario, se van a acercar con intereses verdaderos hacia ti, también nos está diciendo que su mejor día va a ser el miércoles, que tus números mágicos serán el 03 y el 27. Tu color es el naranja y el color azul fuerte.

CÁNCER

Te viene la carta del diablo, cuidado con los enemigos ocultos, cuidado con la gente que te está chismeando, cuidado con la gente que se acerca para hablarte bonito, la carta del diablo nos da alertas.

Su mejor día va a ser el día jueves con sus números mágicos, el número 02 y 31, viene algo muy importante en cuestiones de un cambio de trabajo, que los va a hacer progresar, aparte tu color va a ser el color amarillo y rojo intenso.

La carta del diablo también anuncia la llegada de un dinero extra que te debían, la llegada por cuestiones de una venta de casa o carro o el ascenso, en cuestiones laborales te van a dar otro puesto de comunicación, es de Recursos Humanos, maestro o algo relacionado con la música o en cuestiones de televisión o radio.

Va a haber un amor muy compatible contigo que va a ser del signo de capricornio, aries y escorpio, se van a acercar con muy buenos sentimientos de amor verdadero, te está diciendo una fuente divina.

LEO

Viene la carta del Loco que dice que hay que madurar, hay que crecer, hay que saber que estás pisando y qué quieres hacer para tu futuro . Es muy importante ya cortar todo lo negativo del pasado, que últimamente traías muchas cosas, traías mucha inquietud, muchos pensamientos de venganza, de rencor, eso no sirve de nada. La carta nos dice madurez total en este tiempo para empezar a crecer.

Vienen dos golpes de suerte en cuestiones de lotería y de crecimiento laboral, es el tiempo de poner un negocio propio. No tengas prisa, sé un poco más consciente, más tranquila, no te aceleres que todo te va a salir como tú quieres, nada más trata de ser más consciente y empezar a formar tu patrimonio hacia el futuro.

Tu mejor día va a ser el viernes, tu número mágico va a ser el número 01 y 13, tu color el azul y el naranja.

VIRGO

Te sale la carta del juicio, es una semana de arreglar cualquier problema que tenías atrasado, es una semana de arreglar cualquier situación que tengas, legal, de migración, de papelería, de pasaporte, de divorcio, de pensión alimenticia, cualquier problema que venías arrastrando va a ser la solución. Esta semana tu mejor día va a ser el día lunes y tus números mágicos van a ser el número 04 y 12, tu color va a ser el rojo y el blanco.

Sigue estudiando, preparándote, no cortes completamente lo que quieres hacer para estar mejor, empieza a estimular más la creatividad en tu vida, pon un negocio, aparte, ya deja ese amor que es compartido, que es casada o casado, búscate un complemento en tu vida, un entero, no la mitad, búscate gente que realmente esté cerca de ti del signo Acuario, Aries o el mismo signo, de cáncer.

Viene un crecimiento mágico en cuestiones de trabajo, un ofrecimiento mejor en cuestión laboral que te va a iluminar la vida, que vayas preparando tus vacaciones ahora para los meses de junio, julio, que también necesitas descansar.

LIBRA

Te viene la carta del mago, pide que se te va a dar, va a ser una semana de logros y éxitos de empezar a avanzar y a crecer, de pagar deudas y sanar completamente la economía. Tú eres la equidad, eres el equilibrio de los demás, siempre vas a dar muy buenos consejos y vas a estar ayudando a la familia, a los amigos, a la pareja, pero no te quedes con esas energías negativas, inmediatamente ponte agua bendita, ponte un rosario, trata de ponerte un escapulario para cortar todas esas malas vibras.

Tu mejor día va a ser el día martes, tus números mágicos va a ser el número 08 y 17, tu color el blanco y el morado van a ser colores fuertes de elevación espiritual y te dicen trata de hacer un ritual esta semana, que cualquier ritual que hagas, cualquier sanación, te va a funcionar casi 100 veces más.

Protégete de las energías negativas, de una expareja que te estuvo haciendo brujería o mal de ojo, vienen amores nuevos y compatibles del signo de Capricornio, Acuario o Géminis que va a estar muy cerca de ti para ofrecerte una estabilidad amorosa, una estabilidad en sentimental, eso te va a ayudar a crecer más.

ESCORPIO

Te sale la carta de la Torre, tienes que cuidar tu patrimonio, tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar a la gente que está alrededor de ti. La carta de la torre es de que te está diciendo abre bien los ojos, no confíes en los demás y trata de decidir paso a paso. Acuérdense que cuando te llega mucho dinero o te llega una estabilidad económica muy fuerte primero te va muy mal para que después valores todo lo que tienes.

Tu mejor día va a ser el día miércoles, tus números mágicos va a ser el número 05 y 44, el color que te va a dominar va a ser el naranja y el azul. Nos dice que alguien te va a decir una verdad que la tenía escondida de mucho tiempo, que va a haber una revelación de alguien que tú quieres mucho que te va a sorprender en estos días, por eso te va a dejar en paz y te va a dejar tranquilo y tranquila, la comunicación es la base del progreso, así que aprende, estudia comunicaciones que eso te va a ayudar a avanzar más.

Habrá un amor, muy compatible para ti del signo de Piscis, Cáncer o Leo que se va a acercar con buenos intereses y estabilidad total, te dice buena voluntad ante todo un buen pensamiento ante todo.

SAGITARIO

Viene la carta de la muerte, cambios totales y radicales para Sagitario, es el momento de abrir completamente el camino, es el momento de saber hacia dónde vas y qué necesitas para estar mejor la carta. Empieza a cambiar hacia lo positivo, deja los vicios, deja las malas amistades, deja ese amor tóxico que no más quiere el interés, también es cambio positivo en cuestiones laborales, que va a ser fuera del país, de la ciudad o de tu casa.

Tu mejor día va a ser el jueves, tus números mágicos van a ser el número 14 y 70 y el color que te va a estar dominando es el azul y el amarillo, estos colores te van a traer poder, vas a tener mucha suerte en cuestiones amorosas, vas a tener esa esa atracción fatal sensual en todos los sentidos sobre todo con el signo de Acuario, Aries y Leo así que déjate querer, busca personas que sean compatibles contigo, búscate acuérdate que el amor es para construir no para destruir

Quítate esas energías negativas que no te dejan avanzar, cambia de alimentos, cambia tu dieta, haz más ejercicio, duerme tus horas, trata de sanar el cuerpo, al momento que tú sanas tu cuerpo y sana tu energía tu mente se sana.

CAPRICORNIO

Te viene la carta de oros, la fuerza el triunfo, en la mano asegúrate tener esa fuerza para tener ese triunfo, no te llenes de energías negativas, no te llenes de pensamientos del pasado, de rencores, sé muy positivo, vienen cosas muy importantes para ti, trata de entenderlo, vienen cosas muy importantes que te van a hacer crecer.

Viene la decisión de tomar un camino en cuestión laboral o de poner un negocio, la decisión que tomes va a funcionar cien veces más si la realizas en tu mejor día que va a ser el día martes, tus números mágicos son el 22 y el 30, el color que te va a dominar va a ser el color verde y amarillo.

Trata de ir al agua para que limpies completamente todas esas energías, limpia tu cuerpo de todos los vicios, alcoholes, drogas, enséñate a comer mejor, a hacer ejercicio y dormir a tus horas, las emociones nuevas vendrán con amores compatibles del signo de Piscis, Aries o Virgo, viene una decisión importante en esta semana que te va a hacer.

ACUARIO

Te viene la carta del carruaje, sigue avanzando, no te detengas y no tengas miedo, a veces el acuario entra en miedo en su mente y empieza a pensar… si me sale mal, si me arriesgo… como es muy codo, como piensa mucho para gastar dinero, ese es su su limitante el dinero.

Arriésgate, el que arriesga no gana, estás en ese momento de poner un negocio, de crecer más económicamente, de cambiar de trabajo, de acuérdate que tu punto débil es el estómago y la comida, por eso sigue haciendo ejercicio. Haz deporte, cambia el colchón, mueve la cama.

Sigue estudiando, que eres muy bueno en cuestiones de ser inteligente, pero a veces te aburres muy fácil, empiezas muy bien las cosas y te desanimas y eso te dice sigue estudiando, sigue teniendo profesión y sigue te desenvolviendo en todo lo que estás haciendo. Tu mejor día va a ser el día miércoles, tu número mágico va a ser el 15 y el 23, tu color va a ser el amarillo y el verde.

PISCIS

Te viene la carta del mundo, el mundo está a tus pies, eres el signo consentido de Dios, eres el signo que siempre va a poder ayudar a los demás y que va a tener un karma positivo en su vida, porque son muy buenas personas. Tu mejor día va a ser el día viernes, tus números mágicos van a ser el número 18 y el 33, tu color va a ser el color rojo y el color azul fuerte o violeta.

Sé sabio al tomar decisiones. Piensa dos, tres, cuatro veces, piensa que vas a contestar, qué decisión vas a tomar, trata de pensarlo, no estacionarte en eso, trata de pensar que vas a hacer para estar mejor y tener más sabiduría al momento de solucionarlo. Sé más espiritual, que definitivamente vienen amores muy compatibles para ti del signo de Escorpio, del signo de Cáncer o del mismo signo, de Leo incluso que se van a acercar con buenos intereses hacia ti también.

Habrá éxito en cuestiones de pareja, éxito en cuestiones de papelería, de Abogados, de pasaporte, de visa o migración, nada más no lo platiques, eres muy chismoso, no platiques tu vida, no platiques tus planes, para que se puedan resolver y puedas ayudarte en el futuro, también nos dicen las cartas que viene el poder hacia ti, propuesta de matrimonio, propuesta de trabajo, propuesta de ascenso, propuesta de ser alguien mejor en tu vida.

