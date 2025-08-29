Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY viernes 29 de agosto

Aries

La jornada se centra en avanzar sin miedo. Después de analizar y pensar, es momento de tomar decisiones firmes en el ámbito laboral y profesional. La buena fortuna acompaña cada paso y se abren caminos para el crecimiento.

Tauro

La fuerza y la energía están presentes junto con un llamado a la paciencia. Los proyectos y planes se acomodarán en las próximas semanas, mientras tanto, la vida social se ilumina con reuniones y celebraciones familiares que llenarán el corazón.

Géminis

La rueda de la fortuna está a tu favor en lo profesional y laboral. Jueves y viernes se presentan como días clave con posibilidades de viajes cortos, reuniones y encuentros que incluso pueden traer una sorpresa romántica.

Cáncer

La intuición será el mejor guía. Escuchar la voz interior y las señales de los sueños permitirá equilibrar las decisiones personales y profesionales. Además, una noticia relacionada con lo laboral y económico llegará para traer tranquilidad.

Leo

El carisma y el magnetismo personal se convierten en aliados. La energía de atracción abrirá puertas importantes y favorecerá proyectos que impulsan tanto lo personal como lo económico.

Virgo

El análisis y la toma de decisiones marcan el rumbo. La sinceridad y la claridad serán claves para avanzar en lo laboral. Reconocer el propio valor y dejar de lado el miedo al qué dirán permitirá grandes logros. También habrá noticias positivas en el hogar.

Libra

Viven una etapa de apertura y expansión. Se fortalecen las oportunidades en el amor, con posibilidad de formalizar relaciones. En lo profesional, los esfuerzos empiezan a rendir frutos, mientras que un viaje se asoma en el horizonte como una oportunidad ideal.

Escorpión

La felicidad se instala en el hogar. Cambios, arreglos o incluso mudanzas marcan la jornada. La Luna en su signo favorece el romance y la pasión, convirtiendo estos días en un momento clave para disfrutar.

Sagitario

Se recomienda evitar engancharse con lo negativo. La recomendación es avanzar con frescura y autenticidad, recordando que la vida devuelve multiplicado lo que se entrega. Es tiempo de innovar, comunicar y dejarse llevar por nuevas experiencias.

Capricornio

Las ideas fluyen con fuerza. Es importante guardarlas y darles forma para que se conviertan en proyectos exitosos. Además, una invitación social será clave para abrir contactos útiles en lo profesional.

Acuario

Viven una etapa de plenitud. Con alegría, creatividad y entusiasmo, todo se acomoda a su favor. Los viajes continúan marcando su camino, al igual que los cambios en el hogar y la consolidación de relaciones sentimentales.

Piscis

La intuición se muestra muy clara. Hoy reciben una noticia que traerá gran alegría, además de experimentar paz y libertad de acción. Se avecinan viajes y la confirmación de lo que ya intuían desde hace tiempo.

