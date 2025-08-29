Horóscopo Negro para HOY 29 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Este viernes será una mezcla rara: despedidas que duelen y comienzos que ilusionan. Pero en el fondo lo sabes: quien no está, sobra. Y tú, cuando te eliges, siempre ganas. Estás dejando atrás esa sensación de vivir atrapada. Quieres vivir con más calma, con más autenticidad. Sin dramas, sin discusiones, sin gente que vive del conflicto. Y lo mejor es que, por fin, estás convencida de que puedes hacerlo.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

En el amor, prepárate porque llegarán nuevas formas de relacionarte e incluso nuevas personas. Pero escucha bien, Escorpio: no dejes que tus fantasmas, ni los del pasado, ni los que rondan ahora, te quiten la oportunidad de disfrutar lo que viene. Te mereces sentir que el amor no siempre es guerra.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Encontrar tu lugar en el mundo no te está siendo fácil, pero lo estás consiguiendo. Estás aprendiendo a estar bien contigo, a priorizarte sin culpa, a valorarte más que nunca. Y sí, sabes lo que vales, cada día lo tienes más claro, y también sabes que puedes lograr todo lo que te propongas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Últimamente, tu vida anda como un poco caótica. Por más que intentas mantener el equilibrio, por más que luchas por avanzar, hay algo que te hace sentir que todo se desmorona de golpe. Puede que estés empujando con fuerza tus proyectos, alejando lo que te hace daño, intentando proteger tu libertad… y de repente, ¡ZAS!, todo se tambalea.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

La vida no siempre es justa, lo sabes. A veces se estira como si no fuera a acabar nunca, y otras es solo un suspiro. Estás a punto de entrar en una etapa en la que las horas parecerán minutos y la felicidad se va a colar por las rendijas que creías cerradas. No la cuestiones. No la frenes.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Te estás olvidando un poco de ti. Has estado mirando demasiado hacia afuera, pendiente de lo que necesitan los demás, de cómo están, de cómo no romperles el equilibrio, y te estás descuidando. Y no, no está mal cuidar. No está mal entregarte. Pero sí está mal seguir desbordándote para quien ni siquiera se detiene a mirar si tú estás bien.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

