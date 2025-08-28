Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 29 al 31 de agosto

Aries

Este fin de semana será decisivo para tu vida personal. Los astros te recomiendan no confiar demasiado ni compartir en exceso tus asuntos privados. El viernes estarás ocupado liquidando pagos pendientes de tu tarjeta de crédito, lo que te recordará la importancia de una mejor administración financiera.

En el amor, la intensidad marcará tu fin de semana: podrías regresar con tu pareja o recibir una nueva invitación para salir, pero evita sembrar dudas innecesarias. El sábado llega un trabajo extra que te dejará dinero adicional, y el domingo estarás en paz contigo mismo realizando actividades en tu hogar.

Te llega una sorpresa con la posibilidad de recibir una mascota y, además, una invitación para viajar en septiembre. Números de la suerte: 07 y 18. Color: rojo.

Tauro

La convivencia con tus seres queridos será esencial para recargar energías. Este viernes podrías sentirte estresado y con las emociones alteradas, pero bastará con mantenerte positivo para cortar esa corriente negativa.

El sábado recibirás una invitación especial que te hará sentir muy valorado en un evento social. Es buen momento para comprar ropa o calzado con miras a un nuevo empleo que se vislumbra en los próximos días. También deberás ponerte al corriente con tus estudios o compromisos académicos.

El domingo será un día familiar en el que podrías disfrutar de una carne asada o reunión en casa. Golpe de suerte: sábado. Números: 00 y 15. Color: rojo.

Géminis

Tu familia será clave este fin de semana, ya que un pariente se acercará a ti en busca de apoyo emocional y económico. Podrías adquirir una computadora nueva y también recibir la visita de un amor del signo Aries o Acuario que desea aclarar rumores.

El viernes será un día importante en tu ámbito laboral, con juntas y posibles cambios de puesto que te favorecerán, gracias a tu gran compromiso y responsabilidad.

El sábado, la fiesta estará presente junto con nuevas amistades y recuerdos de un viejo amor que aún piensa en ti; quizá sea momento de cerrar ciclos o de volver a abrirlos en paz. Golpe de suerte: números 08 y 77. Color: azul.

Cáncer

El amor tocará tu puerta durante todo el fin de semana, aunque será tu decisión si deseas formalizar o mantener las cosas ligeras. El viernes será un día clave con salidas, cenas y fiestas improvisadas que te llenarán de alegría. Además, recibirás buenas noticias económicas: un bono, el pago de una deuda o la posibilidad de vender una propiedad familiar.

El sábado podrías iniciar un curso de idiomas o realizar trámites para un próximo viaje, demostrando tu deseo constante de aprender y crecer. Cambiarás también algunos detalles en tu hogar, pues tu signo disfruta de la organización y el diseño. Golpe de suerte: viernes. Números: 03 y 79. Color: verde.

Leo

Este fin de semana marcará un cambio en tu vida tecnológica, ya que renovarás tu celular por un modelo más reciente. El viernes se presentará con mucho trabajo y tensiones en el ambiente, así que deberás controlar tu temperamento para evitar enfrentamientos innecesarios.

El sábado, la diversión y la actividad física estarán presentes, además de la invitación a un día de campo en contacto con la naturaleza. El domingo será ideal para salir de compras y reorganizar tu hogar.

En el amor, vivirás un fin de semana lleno de convivencia y complicidad con tu pareja, lo que fortalecerá aún más el vínculo entre ustedes. Golpe de suerte: domingo. Números: 06 y 12. Color: amarillo.

Virgo

Los días que vienen estarán llenos de sorpresas, especialmente el viernes, cuando se concreten proyectos que habías deseado por largo tiempo. Será un fin de semana muy especial, marcado también por la celebración de tu cumpleaños con una fiesta sorpresa en la que te sentirás feliz y rodeado de cariño.

La relación con tu pareja se fortalece si das importancia a los pequeños detalles. El sábado compartirás una comida con tu familia y recibirás la visita de amigos inesperados.

Es recomendable que cuides tu salud, en particular dolores de cabeza o tensión nerviosa. Cambios de look y compras personales también estarán presentes. Números de la suerte: 08 y 31. Color: blanco.

Libra

El ánimo de salir y abrirte a nuevas experiencias será la constante de este fin de semana. Tu naturaleza de aire te impulsa a buscar pareja y equilibrio en tu vida, y podrías encontrar afinidad especial con Aries o Acuario.

El viernes procura mantenerte al margen de problemas ajenos, ya que tu carácter comunicativo a veces te lleva a conflictos innecesarios. Recibirás un dinero inesperado producto de una deuda y el sábado serás invitado a un evento social, además de participar en una reunión familiar. También renovarás tu guardarropa con nuevas prendas.

Los Libra solteros irradiarán carisma, mientras que a los casados se les recomienda paciencia ante posibles tensiones de pareja. Tu golpe de suerte llegará el domingo con los números 09 y 13. Tu color de la semana es el azul.

Escorpión

El arcángel Rafael será tu guía protector en temas de salud y fortaleza interior. Este viernes enfrentarás revisiones laborales y pendientes atrasados, por lo que deberás mostrar disposición y evitar actitudes defensivas, ya que estás bajo observación para un ascenso. Un familiar te tenderá la mano con apoyo económico para resolver una deuda importante.

En lo personal, es momento de distinguir entre quienes realmente valoran tu amistad y quienes solo se aprovechan de tu generosidad. Atiende posibles molestias en la garganta y organiza mejor tu bienestar físico. Iniciarás un curso de fin de semana que te abrirá nuevas oportunidades de crecimiento.

Si aún vives con tus padres, se te invita a pensar en independizarte. Tu golpe de suerte será el domingo con los números 03 y 99. Color: blanco. Compatibilidad: Acuario y Capricornio.

Sagitario

La carta del tarot que te acompaña es El Mundo, símbolo de logros y nuevos comienzos. Este fin de semana será propicio para reflexionar sobre tu vida personal y encaminarte hacia la formación de un hogar y un patrimonio sólido.

Evita gastos innecesarios y cuida tu economía. Tu naturaleza de fuego te vuelve vanidoso y amante de la buena imagen, por lo que es momento de equilibrar tu dieta y regresar al ejercicio. Virgo y Capricornio se muestran como signos compatibles, mientras que Acuario será clave en los negocios.

Un hermano podría buscarte para pedirte apoyo económico. Los solteros tendrán la posibilidad de vivir un romance prohibido. Golpe de suerte con los números 11 y 28. Color: naranja.

Capricornio

Tu signo estará en posición de lograr objetivos importantes este viernes, siempre que evites desanimarte con facilidad. El éxito es parte de tu esencia, pero se te aconseja no hablar en exceso de tus planes. Como signo de tierra, puedes mostrar cierta posesividad en el amor; sin embargo, será necesario dar espacio a tu pareja para que la relación fluya en armonía.

El fin de semana recibirás la visita de familiares para asistir a una boda, e iniciarás cursos de publicidad e idiomas que te abrirán nuevas puertas. Para los Capricornio casados, se vislumbra la posibilidad de un embarazo.

Además, tomarás medidas en el hogar, como la fumigación, para garantizar la tranquilidad. El tarot te entrega El Carruaje, recordándote que los tropiezos no deben apartarte del camino hacia el éxito. Números de suerte: 07 y 30. Color: rojo. Compatibilidad: Acuario y Sagitario.

Acuario

Un fin de semana lleno de dinamismo y vida social se presenta para ti. Tu naturaleza sociable y carismática será protagonista en salidas y reuniones con amigos. El viernes reflexionarás sobre un cambio laboral, ideal para quienes necesitan mantener su energía en constante movimiento.

También recibirás propuestas para iniciar un negocio con amistades. Procura descansar lo suficiente para renovar energías y evita desgastes innecesarios.

Cambiarás tu celular y revisarás planes de pago, pero ten cuidado con rumores en el trabajo, ya que podrían relacionarte sentimentalmente con alguien de la oficina. La discreción será tu mejor aliada. Números: 15 y 66. Color: azul.

Piscis

Será un fin de semana para renovarte en todos los aspectos. La carta de La Fuerza indica que los cambios no deben asustarte, ya que son la base de tu crecimiento personal. Recuperarás vitalidad y podrás encaminar proyectos pendientes.

Un amigo podría solicitarte dinero, pero será mejor negarte para no afectar tu buena suerte. El viernes tendrás juntas laborales donde tu desempeño podría acercarte a un ascenso. En lo social, evita comentar en exceso tus asuntos privados y selecciona con mayor cuidado a tus amistades.

El domingo recibirás un golpe de suerte con los números 05 y 69. En el amor, quienes tienen pareja vivirán días de unión sincera, mientras que los solteros continuarán con romances pasajeros. Signos compatibles: Escorpión y Cáncer en el amor; Géminis en los negocios. Color: naranja.

