Comienza el fin de semana, y este viernes 29 de agosto, Netflix lanza sus últimos nuevos contenidos del mes de agosto para sus suscriptores. Prepara tu espacio favorito, los snacks de tu preferencia y, ya sea solo o acompañado, diviértete con algunas de las producciones que la plataforma de streaming más famosa del planeta desde el confort de tu casa.

Dos Tumbas

Es una serie española de misterio y drama que ya se puede ver en Netflix. El thriller se desarrolla dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, pues su caso se cerró por falta de pruebas y de sospechosos. Isabel, la abuela de una de las chicas, decide hacer una investigación por su cuenta, fuera de la ley. Isabel sabe que no tiene nada que perder y por eso está dispuesta a hacer lo que sea para descubrir qué fue lo que realmente sucedió la noche de la desaparición. Pero lo que empieza como la búsqueda de un culpable termina convirtiéndose en una historia de venganza. Con Kiti Mánver, Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

Es una película documental que hoy se estrena en Netflix. La trama se centra en una pareja de jóvenes. Desde hace meses, una adolescente y su novio sufren ciberacoso constante de un número desconocido. Pero, a medida que avanza la investigación, las autoridades descubren un secreto impactante que cambia todo lo que se creía saber sobre el caso.

Los desenredos del amor

Es una película romántica de comedia y drama que ya está disponible en Netflix. La historia sigue las desventuras de Park Se‑ri, una joven de 19 años que planea alisar su alborotado cabello antes de hacer una confesión que lo cambiará todo y enredarse con Han Yun‑seok, un estudiante de intercambio. Dirigida por Namkoong Sun, el filme asiático cuenta con las actuaciones de Gong Myoung, Shin Eun-soo, Cha Woo-min, Youn Sang-hyun, Kang Mi-na.

