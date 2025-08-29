Horóscopo Negro para HOY 29 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

En la salud puede que te sientas frustrado porque algo no termina de avanzar o no se resuelve como tú quieres. No desesperes. Confía en el proceso y, sobre todo, sigue al pie de la letra esos consejos que te han dado, porque ahí está la clave. Hazlo bien y, poco a poco, vas a empezar a ver la luz al final del túnel.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Hoy tu misión es clara: verte y quererte bien. ¿Qué tal si te das un capricho y te compras ese outfit con el que te sientes invencible? ¿O te animas a ese cambio de look que llevas tiempo pensando y que sabes que te va a quedar tremendo? Es el momento de dejar al mundo con la boca abierta.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Tus sentimientos van y vienen, un día arriba, otro día abajo, y eso hace que te estés planteando demasiadas cosas. Consejo: no tomes decisiones precipitadas, porque lo que decidas no solo te afecta a ti, también a la otra persona. Pero tampoco puedes pasarte la vida esperando a que todo se aclare solo.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Esta semana vas a sentir que estás en una especie de transición, como si estuvieras en medio de un cambio gordo. Y es verdad, porque esta semana es justo eso: una despedida de etapa. Algo en tu vida se está cerrando y otra cosa está a punto de comenzar. Y lo sabes, lo hueles, lo sientes. Vas a salir de tu caparazón, pero antes tienes que mentalizarte y preparar el terreno.

LEO (23 julio-22 agosto).

Recuperas tu magnetismo, tu seguridad, esas ganas de seducir al mundo… pero esta vez con algo distinto: sin olvidarte de ti. Esta vez no va de brillar para que otros aplaudan, sino de sentirte cómodo en tu propia piel, de caminar sabiendo quién eres y por qué nadie puede arrebatarte esa corona invisible que llevas.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Ojillo con los comportamientos tóxicos de tu entorno: amigos, familia, conocidos. Quien no respete tus límites, fuera. Este no es momento de cargar con los dramas de nadie. Es tu temporada, Virgo, y solo estás para celebrar, para disfrutar, para brillar como la estrella que eres. Que empiece tu reinado.

