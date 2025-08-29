Viernes, 29 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo hoy viernes 29 de agosto según Mhoni Vidente

Las cartas y los astros se alinean nuevamente con las predicciones de Mhoni Vidente para este viernes 29 de agosto de 2025

Por: Brenda Barragán

Cada signo del zodiaco recibirá mensajes especiales que invitan a la reflexión, a tomar decisiones importantes y a aprovechar las energías del día. Descubre qué te espera en el amor, la salud, el trabajo y la fortuna. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Cada signo del zodiaco recibirá mensajes especiales que invitan a la reflexión, a tomar decisiones importantes y a aprovechar las energías del día. Descubre qué te espera en el amor, la salud, el trabajo y la fortuna. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Este 29 de agosto de 2025, Mhoni Vidente comparte lo que deparan los astros a cada signo zodiacal. Descubre cuáles son las energías que te acompañarán hoy y cómo aprovecharlas en tu favor.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La carta de La Estrella te anuncia fortaleza y esperanza en un periodo complicado. Confía en tu instinto para superar las dificultades y no abandonar tus metas.

  • Números de la suerte: 06 y 07.

LEE: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 29 al 31 de agosto

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se abre para ti un ciclo de prosperidad, éxito y abundancia en varios aspectos de tu vida. No dudes de ti mismo y mantente atento a las señales que el destino te muestra.

  • Número de la suerte: 01 y 29.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Debes estar más consciente de lo que sucede a tu alrededor. Las cartas te aconsejan dejar atrás a quienes drenan tu energía para dar paso a nuevas oportunidades.

  • Números de la suerte: 05 y 03.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Llegan tiempos de abundancia, pero también de cuidar tu bienestar. Aléjate de las malas energías y la envidia. Presta atención a tu salud y considera retomar la actividad física.

  • Números de la suerte: 02 y 40.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Se recomienda actuar con cautela en el terreno económico, ya que los cambios energéticos podrían influir en tu estado de ánimo. Además, un viejo amor podría buscarte para una segunda oportunidad.

  • Números de la suerte: 09 y 31.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El universo conspira a tu favor en asuntos de pareja y estabilidad emocional. No temas abrirte al amor ni desaproveches las ocasiones que se presenten en tu camino.

  • Números de la suerte: 04 y 15.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Estás iniciando una etapa decisiva en tu vida. Mantén claridad en tus pensamientos y firmeza en tus elecciones, pues marcarán el rumbo de lo que está por venir.

  • Números de la suerte: 10 y 27.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Vivirás días de introspección y análisis profundo. Nuevos proyectos podrían ocupar gran parte de tu tiempo, pero tu intuición será clave para guiarlos por el camino correcto.

  • Números de la suerte: 21 y 09.

LEE: Walter Mercado: Horóscopos para HOY 29 de agosto

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El momento es ideal para crecer y mirar hacia adelante. Es importante dejar en el pasado relaciones dañinas y rodearte de personas que aporten valor a tu vida.

  • Números de la suerte: 00 y 11.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los astros anuncian el cierre de ciclos y la recuperación de aquello que verdaderamente importa. Prepárate para recibir nuevas oportunidades que enriquecerán tu camino.

  • Números de la suerte: 07 y 12.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Inicias una etapa favorable con golpes de suerte y proyectos que te darán estabilidad. Sin embargo, mantente alerta, ya que una amistad cercana podría no ser sincera.

  • Números de la suerte: 24 y 55.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Este es tu mejor momento, aún bajo la influencia de tu era. Aprovecha para concretar proyectos y atraer la prosperidad. Evita discusiones con personas significativas en tu vida.

  • Números de la suerte: 10 y 30.

Con información de Mhoni Vidente 

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones