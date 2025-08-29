Este 29 de agosto de 2025, Mhoni Vidente comparte lo que deparan los astros a cada signo zodiacal. Descubre cuáles son las energías que te acompañarán hoy y cómo aprovecharlas en tu favor.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La carta de La Estrella te anuncia fortaleza y esperanza en un periodo complicado. Confía en tu instinto para superar las dificultades y no abandonar tus metas.

Números de la suerte: 06 y 07.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se abre para ti un ciclo de prosperidad, éxito y abundancia en varios aspectos de tu vida. No dudes de ti mismo y mantente atento a las señales que el destino te muestra.

Número de la suerte: 01 y 29.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Debes estar más consciente de lo que sucede a tu alrededor. Las cartas te aconsejan dejar atrás a quienes drenan tu energía para dar paso a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 05 y 03.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Llegan tiempos de abundancia, pero también de cuidar tu bienestar. Aléjate de las malas energías y la envidia. Presta atención a tu salud y considera retomar la actividad física.

Números de la suerte: 02 y 40.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Se recomienda actuar con cautela en el terreno económico, ya que los cambios energéticos podrían influir en tu estado de ánimo. Además, un viejo amor podría buscarte para una segunda oportunidad.

Números de la suerte: 09 y 31.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El universo conspira a tu favor en asuntos de pareja y estabilidad emocional. No temas abrirte al amor ni desaproveches las ocasiones que se presenten en tu camino.

Números de la suerte: 04 y 15.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Estás iniciando una etapa decisiva en tu vida. Mantén claridad en tus pensamientos y firmeza en tus elecciones, pues marcarán el rumbo de lo que está por venir.

Números de la suerte: 10 y 27.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Vivirás días de introspección y análisis profundo. Nuevos proyectos podrían ocupar gran parte de tu tiempo, pero tu intuición será clave para guiarlos por el camino correcto.

Números de la suerte: 21 y 09.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El momento es ideal para crecer y mirar hacia adelante. Es importante dejar en el pasado relaciones dañinas y rodearte de personas que aporten valor a tu vida.

Números de la suerte: 00 y 11.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los astros anuncian el cierre de ciclos y la recuperación de aquello que verdaderamente importa. Prepárate para recibir nuevas oportunidades que enriquecerán tu camino.

Números de la suerte: 07 y 12.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Inicias una etapa favorable con golpes de suerte y proyectos que te darán estabilidad. Sin embargo, mantente alerta, ya que una amistad cercana podría no ser sincera.

Números de la suerte: 24 y 55.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Este es tu mejor momento, aún bajo la influencia de tu era. Aprovecha para concretar proyectos y atraer la prosperidad. Evita discusiones con personas significativas en tu vida.

Números de la suerte: 10 y 30.

Con información de Mhoni Vidente

