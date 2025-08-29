Todos los estrenos de Netflix en septiembre: Series, películas y más

Con la llegada de un nuevo mes, también llegan nuevos estrenos a las plataformas de streaming, incluido Netflix, que trae nuevas series, películas y más a su catálogo.

Descubre a continuación los nuevos títulos que Netflix tendrá disponibles a partir del mes de septiembre:

Series

Cuenta Atrás: Canelo vs Crawford

Una docuserie que promete mostrar el lado más real y humano de los legendarios boxeadores, mientras se preparan para su enfrentamiento.

Disponible a partir del 4 de septiembre.

Falso Amor y Venganza

Un documental que sigue a varias personas que fueron víctimas de un conocido estafador romántico, conocido como el "Timador de Tinder".

Disponible a partir del 5 de septiembre.

La Nobleza de las Flores

Un anime sobre un chico con apariencia intimidante de una escuela de bajo rendimiento, y una chica de una escuela para familias ricas. A pesar de que sus escuelas son rivales, ambos forjan una amistad sin prejuicios, en la que los personajes intentan forjar su propio destino, dejando de lado las barreras sociales.

Disponible a partir del 7 de septiembre.

La Venganza de Analía

Cuenta la historia de Analía Guerrero, una estratega política que regresa a Colombia después de años, para cobrar venganza contra el hombre que asesinó a su madre cuando ella era una niña.

Disponible a partir del 8 de septiembre.

Dr. Seuss: Pez Rojo, Pez Azul

Una serie infantil basada en el libro clásico del Dr. Seuss.

Disponible a partir del 8 de septiembre.

Beso o Muerte

Un grupo de comediantes se ve envuelto en un desafío de improvisación romántico, donde deben evitar ser seducidos por sus coprotagonistas para conseguir el beso ideal.

Disponible el 9 de septiembre.

El Amor es Ciego: Francia

El popular reality show, Love is Blind, lleva el amor a diferentes países del mundo, en este caso, Francia, donde solteros y solteras franceses buscan el amor y se comprometen sin haberse visto jamás, con el objetivo de casarse.

Disponible el 10 de septiembre.

Las Muertas

Basada en la novela del mismo nombre, narra, entre finales de los años 50 e inicios de los 60 en México, el ascenso y caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de prostitución forzada y se convirtieron en asesinas seriales.

Disponible el 10 de septiembre.

Otros títulos:

El Amor es Ciego: Brasil: disponible el 10 de septiembre.

disponible el 10 de septiembre. Diario de una Chica Experta en Desastres de Amor: disponible el 11 de septiembre.

disponible el 11 de septiembre. Rey Lobo: disponible el 11 de septiembre.

disponible el 11 de septiembre. Tyler Perry: Beauty in Black: disponible el 11 de septiembre.

disponible el 11 de septiembre. La Bella y Bester: disponible el 12 de septiembre.

disponible el 12 de septiembre. Las Maldiciones: disponible el 12 de septiembre.

disponible el 12 de septiembre. Tú y Todo lo Demás: disponible el 12 de septiembre.

disponible el 12 de septiembre. Ratu Ratu Queens: La Serie: disponible el 12 de septiembre.

La Serie: disponible el 12 de septiembre. Matchroom: Los Reyes del Espectáculo Deportivo: disponible el 17 de septiembre.

Los Reyes del Espectáculo Deportivo: disponible el 17 de septiembre. 1670: disponible el 17 de septiembre.

disponible el 17 de septiembre. Next Gen Chef: disponible el 17 de septiembre.

disponible el 17 de septiembre. The Ba***ds of Bollywood: disponible el 18 de septiembre.

disponible el 18 de septiembre. Black Rabbit: disponible el 18 de septiembre.

disponible el 18 de septiembre. Platónico: disponible el 18 de septiembre.

disponible el 18 de septiembre. El Refugio Atómico: disponible el 19 de septiembre.

disponible el 19 de septiembre. El Hotel Embrujado: disponible el 19 de septiembre.

disponible el 19 de septiembre. Blippi Va a Trabajar: disponible el 22 de septiembre.

disponible el 22 de septiembre. Escenario del Crimen Cero: disponible el 23 de septiembre.

disponible el 23 de septiembre. La Huésped: disponible el 24 de septiembre.

disponible el 24 de septiembre. Incontrolables: disponible el 25 de septiembre.

disponible el 25 de septiembre. Las Casa Guinness: disponible el 25 de septiembre.

disponible el 25 de septiembre. Alice in Borderland: disponible el 25 de septiembre.

disponible el 25 de septiembre. Ángela: disponible el 26 de septiembre.

Películas

Inspector Zende

Narra la historia del detective Madhukar Zende, quien debe volver a capturar al astuto asesino en serie Carl Bhojraj (inspirado en Charles Sobhraj) cuando este se fuga de prisión y reaparece en Mumbai.

Disponible a partir del 5 de septiembre.

Nombre Artístico: Charlie Sheen

Explora el ascenso, la caída y la recuperación de Charlie Sheen tras más de 7 años de sobriedad.

Disponible el 10 de septiembre.

Academia de Villanos

Cuenta la historia de dos mejores amigas que son transportadas a una escuela mágica, en donde entrenan a futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.

Disponible el 11 de septiembre.

Otros títulos:

El Otro París: disponible el 12 de septiembre.

disponible el 12 de septiembre. Realeza Rebelde: Una Insólita Historia de Amor: disponible el 16 de septiembre.

Una Insólita Historia de Amor: disponible el 16 de septiembre. El Mismo Día Contigo: disponible el 18 de septiembre.

disponible el 18 de septiembre. Y Ella Dijo Quizás: disponible el 19 de septiembre.

disponible el 19 de septiembre. French Lover: disponible el 26 de septiembre.

disponible el 26 de septiembre. Mantis: disponible el 26 de septiembre.

disponible el 26 de septiembre. Rut y Booz: disponible el 26 de septiembre.

Especiales

Jordan Jensen: Take Me With You: disponible el 9 septiembre.

disponible el 9 septiembre. Canelo Álvarez vs Terence Crawford: disponible el 13 de septiembre.

disponible el 13 de septiembre. Cristela Alonzo: Upper Classy: disponible el 23 de agosto.

disponible el 23 de agosto. Earthquake: Joke Telling Business: disponible el 30 de septiembre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL