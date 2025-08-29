Viernes, 29 de Agosto 2025

Todos los estrenos de Netflix en septiembre: Series, películas y más

Con la llegada de septiembre también llegan nuevos títulos al catálogo de Netflix

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Descubre todos los estrenos de septiembre en Netflix. UNSPLASH / T. PENIN

Con la llegada de un nuevo mes, también llegan nuevos estrenos a las plataformas de streaming, incluido Netflix, que trae nuevas series, películas y más a su catálogo.

Descubre a continuación los nuevos títulos que Netflix tendrá disponibles a partir del mes de septiembre:

Series

  • Cuenta Atrás: Canelo vs Crawford

Una docuserie que promete mostrar el lado más real y humano de los legendarios boxeadores, mientras se preparan para su enfrentamiento.

Disponible a partir del 4 de septiembre.

  • Falso Amor y Venganza

Un documental que sigue a varias personas que fueron víctimas de un conocido estafador romántico, conocido como el "Timador de Tinder".

Disponible a partir del 5 de septiembre.

  • La Nobleza de las Flores

Un anime sobre un chico con apariencia intimidante de una escuela de bajo rendimiento, y una chica de una escuela para familias ricas. A pesar de que sus escuelas son rivales, ambos forjan una amistad sin prejuicios, en la que los personajes intentan forjar su propio destino, dejando de lado las barreras sociales.

Disponible a partir del 7 de septiembre.

  • La Venganza de Analía

Cuenta la historia de Analía Guerrero, una estratega política que regresa a Colombia después de años, para cobrar venganza contra el hombre que asesinó a su madre cuando ella era una niña.

Disponible a partir del 8 de septiembre.

  • Dr. Seuss: Pez Rojo, Pez Azul

Una serie infantil basada en el libro clásico del Dr. Seuss.

Disponible a partir del 8 de septiembre.

  • Beso o Muerte

Un grupo de comediantes se ve envuelto en un desafío de improvisación romántico, donde deben evitar ser seducidos por sus coprotagonistas para conseguir el beso ideal.

Disponible el 9 de septiembre.

  • El Amor es Ciego: Francia

El popular reality show, Love is Blind, lleva el amor a diferentes países del mundo, en este caso, Francia, donde solteros y solteras franceses buscan el amor y se comprometen sin haberse visto jamás, con el objetivo de casarse.

Disponible el 10 de septiembre.

  • Las Muertas

Basada en la novela del mismo nombre, narra, entre finales de los años 50 e inicios de los 60 en México, el ascenso y caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de prostitución forzada y se convirtieron en asesinas seriales.

Disponible el 10 de septiembre.

Otros títulos: 

  • El Amor es Ciego: Brasil: disponible el 10 de septiembre.
  • Diario de una Chica Experta en Desastres de Amor: disponible el 11 de septiembre.
  • Rey Lobo: disponible el 11 de septiembre.
  • Tyler Perry: Beauty in Black: disponible el 11 de septiembre.
  • La Bella y Bester: disponible el 12 de septiembre.
  • Las Maldiciones: disponible el 12 de septiembre.
  • Tú y Todo lo Demás: disponible el 12 de septiembre.
  • Ratu Ratu Queens: La Serie: disponible el 12 de septiembre.
  • Matchroom: Los Reyes del Espectáculo Deportivo: disponible el 17 de septiembre.
  • 1670: disponible el 17 de septiembre.
  • Next Gen Chef: disponible el 17 de septiembre.
  • The Ba***ds of Bollywood: disponible el 18 de septiembre.
  • Black Rabbit: disponible el 18 de septiembre.
  • Platónico: disponible el 18 de septiembre.
  • El Refugio Atómico: disponible el 19 de septiembre.
  • El Hotel Embrujado: disponible el 19 de septiembre.
  • Blippi Va a Trabajar: disponible el 22 de septiembre.
  • Escenario del Crimen Cero: disponible el 23 de septiembre.
  • La Huésped: disponible el 24 de septiembre.
  • Incontrolables: disponible el 25 de septiembre.
  • Las Casa Guinness: disponible el 25 de septiembre.
  • Alice in Borderland: disponible el 25 de septiembre.
  • Ángela: disponible el 26 de septiembre.

Películas

  • Inspector Zende

Narra la historia del detective Madhukar Zende, quien debe volver a capturar al astuto asesino en serie Carl Bhojraj (inspirado en Charles Sobhraj) cuando este se fuga de prisión y reaparece en Mumbai.

Disponible a partir del 5 de septiembre.

  • Nombre Artístico: Charlie Sheen

Explora el ascenso, la caída y la recuperación de Charlie Sheen tras más de 7 años de sobriedad.

Disponible el 10 de septiembre.

  • Academia de Villanos

Cuenta la historia de dos mejores amigas que son transportadas a una escuela mágica, en donde entrenan a futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.

Disponible el 11 de septiembre.

Otros títulos:

  • El Otro París: disponible el 12 de septiembre.
  • Realeza Rebelde: Una Insólita Historia de Amor: disponible el 16 de septiembre.
  • El Mismo Día Contigo: disponible el 18 de septiembre.
  • Y Ella Dijo Quizás: disponible el 19 de septiembre.
  • French Lover: disponible el 26 de septiembre.
  • Mantis: disponible el 26 de septiembre.
  • Rut y Booz: disponible el 26 de septiembre.

Especiales

  • Jordan Jensen: Take Me With You: disponible el 9 septiembre.
  • Canelo Álvarez vs Terence Crawford: disponible el 13 de septiembre.
  • Cristela Alonzo: Upper Classy: disponible el 23 de agosto.
  • Earthquake: Joke Telling Business: disponible el 30 de septiembre.

