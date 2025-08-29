Todos los estrenos de Netflix en septiembre: Series, películas y más

Con la llegada de un nuevo mes, también llegan nuevos estrenos a las plataformas de streaming, incluido Netflix, que trae nuevas series, películas y más a su catálogo.Descubre a continuación los nuevos títulos que Netflix tendrá disponibles a partir del mes de septiembre:Una docuserie que promete mostrar el lado más real y humano de los legendarios boxeadores, mientras se preparan para su enfrentamiento.Disponible a partir del 4 de septiembre.Un documental que sigue a varias personas que fueron víctimas de un conocido estafador romántico, conocido como el "Timador de Tinder".Disponible a partir del 5 de septiembre.Un anime sobre un chico con apariencia intimidante de una escuela de bajo rendimiento, y una chica de una escuela para familias ricas. A pesar de que sus escuelas son rivales, ambos forjan una amistad sin prejuicios, en la que los personajes intentan forjar su propio destino, dejando de lado las barreras sociales.Disponible a partir del 7 de septiembre.Cuenta la historia de Analía Guerrero, una estratega política que regresa a Colombia después de años, para cobrar venganza contra el hombre que asesinó a su madre cuando ella era una niña.Disponible a partir del 8 de septiembre.Una serie infantil basada en el libro clásico del Dr. Seuss.Disponible a partir del 8 de septiembre.Un grupo de comediantes se ve envuelto en un desafío de improvisación romántico, donde deben evitar ser seducidos por sus coprotagonistas para conseguir el beso ideal.Disponible el 9 de septiembre.El popular reality show, Love is Blind, lleva el amor a diferentes países del mundo, en este caso, Francia, donde solteros y solteras franceses buscan el amor y se comprometen sin haberse visto jamás, con el objetivo de casarse.Disponible el 10 de septiembre.Basada en la novela del mismo nombre, narra, entre finales de los años 50 e inicios de los 60 en México, el ascenso y caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de prostitución forzada y se convirtieron en asesinas seriales.Disponible el 10 de septiembre.Otros títulos: Narra la historia del detective Madhukar Zende, quien debe volver a capturar al astuto asesino en serie Carl Bhojraj (inspirado en Charles Sobhraj) cuando este se fuga de prisión y reaparece en Mumbai.Disponible a partir del 5 de septiembre.Explora el ascenso, la caída y la recuperación de Charlie Sheen tras más de 7 años de sobriedad.Disponible el 10 de septiembre.Cuenta la historia de dos mejores amigas que son transportadas a una escuela mágica, en donde entrenan a futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.Disponible el 11 de septiembre.Otros títulos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL