Horóscopo Negro para HOY 25 de septiembre

ARIES (21 marzo-20 abril).En el amor, la temporada de Libra te pone en modo social. Más despreocupado, más abierto, con ganas de conocer gente sin dramas ni presiones. Si estás soltero, cuidado (o mejor dicho, disfruta), porque podrías cruzarte con alguien que te remueva al máximo.TAURO (21 abril-20 mayo).El Sol en Libra te pide compromiso, pero no con nadie más: contigo mismo. Cuida tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Ponte al día con lo que llevas tiempo posponiendo. Tauro, esta semana es para elegirte a ti, para darte amor, para empezar de cero si hace falta.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).El lunes también Marte entra en Escorpio y te pone las pilas en el trabajo y en los temas que requieren mano firme. Esta semana llegan conversaciones y exigencias que van a ponerte a prueba. Aprende a decir no con fuerza.CÁNCER (22 junio-22 julio)Aprovecha este mood para ponerte nuevos objetivos, pero ojo, no de trabajo ni de dinero: hablamos de metas personales, emocionales. Quizás una nueva rutina, deporte, meditar un poquito más, leer ese libro que llevas meses dejando en la mesita.LEO (23 julio-22 agosto).Si alguien ha estado jugando en tu contra o guardando información, esta vez tu rugido se va a escuchar. Y ojo, porque esa fuerza no solo sirve para enfrentamientos: también te va a dar el empuje que necesitabas para cerrar proyectos, mover fichas y reclamar lo que es tuyo.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Virgo, esta semana es como abrir las ventanas después de una tormenta: el aire es fresco, la luz entra de nuevo y todo se ve más claro. Lo peor ya pasó.LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Ahora que el Sol está en tu signo, estás magnético, coqueto, irresistible. Todas las miradas se van a ti, y hay alguien en especial que se va a acercar más de lo normal… tanta química que la tensión se va a sentir en el aire.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Escorpio, tu intensidad no tiene rival: te respetan o se apartan. Y esta vez, por fin, vas a ver cómo esa energía que te estaba molestando se rinde frente a ti.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).Cuida tu corazón. Sabes que no está en su mejor momento, y no pasa nada. No te castigues por las decisiones que tomaste… No puedes cambiar el pasado y, aunque ahora pienses que la cagaste, en realidad lo único que hiciste fue aprender una lección enorme.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).No entres a la batalla para ganar, entra para hablar con claridad. Mantén la cabeza fría, no te posiciones más de la cuenta y, sobre todo, habla por ti, ACUARIO (22 enero-19 febrero).Acuario, esta semana es para respirar, soltar y confiar. Aunque parezca que no tienes el mapa, el camino se va a ir dibujando mientras caminas.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Hay buenas noticias para tu cuenta bancaria o para algún proyecto que te importa: después de tanto esfuerzo, por fin llega esa sensación de que “algo por fin se mueve”.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO