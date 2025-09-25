Para este jueves, astrología y energía cósmica se alinean para favorecer a ciertos signos en el terreno sentimental y económico. A continuación, se destacan aquellos que podrían recibir bendiciones notables en el amor o en sus finanzas:

Libra

Libra figura como uno de los signos con mayor brillo hoy. En lo económico, se espera que lleguen dinero extra y buenas noticias financieras que podrían sorprenderte. En lo amoroso, se predice que emergerá un amor verdadero que traerá claridad emocional y estabilidad. Según el horóscopo semanal de Mhoni, Libra también podría recibir regalos o manifestaciones de afecto profundas.

Virgo

Virgo también es favorecido en el ámbito monetario. Se anticipan sorpresas económicas y oportunidades laborales que podrían traducirse en ganancias inesperadas. En el terreno del cariño, es un momento para cuidar los vínculos y dedicar atención al amor, pues el tiempo invertido puede dar frutos emocionales sólidos.

Escorpio

Para Escorpio, la predicción apunta a que llegará dinero rápido, posiblemente por la lotería u otros medios sorpresivos. Eso sí: también se aconseja prudencia, pues podría haber influencias negativas. En lo amoroso, se espera que este signo viva conexiones profundas, aunque deberá tener cautela para que no interfieran energías externas.

Capricornio

Capricornio es otro signo con potencial en lo económico: los astros sugieren que este jueves sea propicio para comenzar proyectos nuevos o realizar cambios laborales que mejorarán tus ingresos. En el amor, se pronostica una etapa de cortes simbólicos del pasado y apertura hacia relaciones más genuinas.

Adicionales con buenas energías

Leo puede alcanzar oportunidades laborales que aumenten su estabilidad financiera, mientras que en el amor surge una pasión renovada.

Sagitario encontrará formas de equilibrar su vida afectiva y profesional; puede que surjan ingresos extra ligados a nuevos proyectos.

Acuario despierta con energía creativa que podría traducirse en ingresos o reconocimientos, y también en avances en lo amoroso si actúa con autenticidad.

Consejos para aprovechar la buena racha

Mantén la discreción con tus proyectos o intenciones, especialmente si estás por emprender algo nuevo.

En el amor, dale valor a la comunicación sincera: expresa tus sentimientos con claridad para evitar malentendidos.

En las finanzas, aprovecha las oportunidades inesperadas, pero evita invertir impulsivamente sin analizar.

Con información de Mhoni Vidente

BB