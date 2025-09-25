Jueves, 25 de Septiembre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 25 de septiembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este jueves

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este jueves. ESPECIAL

Aries: Hoy es momento de mirar hacia adentro y cuestionarte si tus acciones actuales reflejan lo que realmente deseas. La introspección te ayudará a reconocer si es tiempo de iniciar nuevos proyectos. Tu astucia, creatividad, inteligencia y carisma te permitirán avanzar con éxito y coronar muchas de tus acciones.

Tauro: La paciencia y la prudencia serán tus aliadas. Aunque ya sueles tenerlas, hoy más que nunca serán clave para alcanzar resultados positivos, especialmente en el ámbito profesional. Deja que tu capacidad y sensatez guíen tus decisiones.

Géminis: La energía astrológica de este período te favorece en lo físico, mental y espiritual. Aprovecha la influencia del sol en Libra y del reciente eclipse del 21 de septiembre para impulsar planes pendientes que traerán beneficios económicos.

Cáncer: Es un buen momento para delegar responsabilidades y aliviar la carga que puede sobrepasarte. Organizar tu agenda y compartir tareas permitirá que logres más, generes mejores ingresos y mantengas la armonía y felicidad en tu hogar.

Leo: Hoy se abren oportunidades para romper barreras y superar limitaciones mentales o emocionales. Recuérdate tu valor y cuida de ti mismo. Se anuncian buenas noticias en el ámbito profesional y económico.

Virgo: Mantente alerta ante personas que aparentan ser amigables pero no lo son completamente. Utiliza tu inteligencia y habilidades sociales para avanzar en tus proyectos y superar cualquier obstáculo.

Libra: La rueda de la fortuna te sonríe. Este es un día para actuar más que para pensar. Confía en tu intuición y en tus decisiones tanto en lo personal como en lo profesional; tu claridad de objetivos te llevará al éxito.

Escorpión: La luna en tu signo te impulsa a cumplir muchas metas, aunque tu agenda esté llena. Pide apoyo cuando lo necesites y disfruta de la satisfacción que traen los nuevos proyectos y logros en tu vida.

Sagitario: Se presentan renacimientos y avances importantes en proyectos iniciados en marzo o abril. Tu creatividad, imaginación y capacidad de relacionarte te permitirán obtener grandes resultados y avanzar en tus planes profesionales.

Capricornio: Mantén la dirección hacia tus metas y no te dejes distraer por quienes intentan robarte energía o sueños. Guarda silencio sobre tus planes y disfruta de buenas noticias que unirán tu vida profesional con la familiar.

Acuario: La clave es la paciencia. Confía en que lo que te corresponde por derecho llegará a ti. Reconoce tu esfuerzo y celebra los logros profesionales que hoy llenarán tu corazón de alegría.

Piscis: Hoy tus habilidades intuitivas, sociales y creativas se combinan para ofrecer resultados positivos tanto en la vida personal como familiar. Se anuncian viajes, reuniones y eventos que llenarán de felicidad tu corazón.

