La edición 2025 del Baja Beach Fest, celebrada en Playas de Rosarito, cerró con una controversia que tuvo como protagonista a Natanael Cano. El cantante sonorense, conocido por ser uno de los exponentes más influyentes de los corridos tumbados, protagonizó un altercado en pleno escenario que dejó a miles de asistentes sorprendidos y divididos en opiniones.

El conflicto surgió desde los primeros minutos de su presentación, cuando Cano manifestó su inconformidad con la calidad del sonido. “Va desde el comienzo, vuélveme a poner la pi*che rola que no se escucha”, reclamó al DJ encargado, exigiendo que repitiera un tema que, según él, no se escuchaba correctamente. Aunque continuó el espectáculo, la tensión fue en aumento.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando el artista, visiblemente molesto, tomó la computadora portátil de su DJ, la arrojó al suelo y la pisó, rompiendo el equipo de trabajo frente al público. El hecho generó reacciones encontradas: mientras algunos asistentes lo abuchearon, otros aplaudieron su actitud. Sin embargo, varios testigos indicaron que la falla de audio y la ausencia de corridos tumbados durante los primeros 40 minutos llevaron a que parte de la audiencia se retirara antes de que finalizara el concierto. “Ya valió el concierto, ya no hay audio, no se escucha”, relató uno de ellos.

El episodio no pasó desapercibido para el Consejo Mexicano de DJs A.C., que emitió un comunicado desde la Ciudad de México. En él, condenaron lo ocurrido:

“Estamos enterados que una persona conocida como Natanael Cano (Nathanahuel Rubén Cano Monge) agredió de manera verbal y física a un DJ, además rompió su computadora de trabajo. Condenamos cualquier acto de violencia y consideramos que este tipo de acciones son inaceptables”.

La asociación también hizo un llamado a todos los DJs del país para suspender temporalmente la programación de las canciones del intérprete hasta que ofrezca una disculpa pública y repare el daño ocasionado:

“Hacemos un respetuoso llamado a todos los DJs de México, para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida, hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material del colega DJ afectado por sus acciones”.

El mensaje cerró con una frase que busca unidad en el gremio:

“Los DJs de México, unidos, más fuertes”.

Este pronunciamiento supone un reto para la imagen de Natanael Cano, ya que la posible suspensión de su música en eventos y clubes podría afectar tanto su proyección como su relación con los fans, justo en un momento en el que su carrera atraviesa gran popularidad en la música urbana y regional mexicana.

BB