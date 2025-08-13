Pensión Bienestar: ¿Es OBLIGATORIO que el auxiliar sea un familiar?

La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores es uno de los programas del Gobierno de México dirigido a las personas adultas mayores de 65 años o más.

Este apoyo económico consiste en 6 200 pesos bimestrales, entregados de forma directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, con la posibilidad de retirarlos en los cajeros de la misma institución bancaria.

Una de las dudas más comunes entre los beneficiarios es sobre quiénes pueden registrarse como auxiliares, es decir, aquellas personas que pueden presentarse en su lugar, ya sea para recoger el apoyo económico o cualquier otro trámite.

Los beneficiarios de las pensiones del Bienestar, tanto para Personas Adultas Mayores, cuentan con el derecho de designar a una persona auxiliar que los asista en todos los asuntos relacionados con estos programas establecidos en la Constitución.

¿Cuáles son los requisitos para ser auxiliar en la Pensión Bienestar?

Los requisitos que debe de cumplir la persona que se asignaría como auxiliar del derechohabiente de la Pensión Bienestar, son los siguientes:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, credencial INAPAM, pasaporte)

CURP

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad)

Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor o persona con discapacidad

¿Necesitas ser familiar para ser auxiliar en la Pensión Bienestar?

Según la página oficial de la Pensión Bienestar, la persona auxiliar debe ser designada por el beneficiario o la beneficiaria y no es necesario que tenga algún parentesco; puede tratarse de un familiar o de cualquier persona de confianza.

Para más información consulta en las redes sociales oficiales de Programas para el Bienestar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS