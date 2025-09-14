HBO Max sigue posicionándose como una de las plataformas de streaming preferidas por los usuarios, gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos de taquilla, clásicos del cine y producciones originales exclusivas. Durante esta semana, la audiencia ha marcado tendencia al colocar en los primeros lugares cintas cargadas de suspenso, acción y comedia, mostrando la diversidad de gustos entre los suscriptores.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en HBO Max durante esta semana, junto con una breve descripción de cada una:

Hipnosis: Arma Invisible

Un investigador privado indaga un enigma que involucra la desaparición de su hija y un proyecto confidencial del gobierno.

Karate Kid : Leyendas

Daniel y el Sr. Han se encuentran en Beijing para entrenar a Li Fong, el nuevo protegido de Han. Aunque ambos deben unir fuerzas, no está claro si sus estilos de enseñanza, muy diferentes, funcionarán bien juntos.

¿Y dónde están las rubias?

Dos agentes del FBI, actuando por cuenta propia, se hacen pasar por civiles para proteger a las hermanas Wilson, herederas de un hotel, de un plan de secuestro.

Amor de Año Nuevo

Una comedia romántica donde el destino interviene para unir las vidas contrastantes de Minnie y Quinn.

Geo-tormenta

Cuando la red de satélites creada para regular el clima del planeta se vuelve contra la humanidad, su diseñador debe apresurarse a identificar la verdadera amenaza antes de que una tormenta global acabe con todo y con todos.

Exterminio

Cuatro semanas después de que un virus incurable se desatara por todo el Reino Unido, un grupo de sobrevivientes busca desesperadamente un refugio.

Secuestro en el aire 1971

La cinta relata cómo un grupo de personas enfrenta una lucha desesperada por sobrevivir cuando un avión de pasajeros es secuestrado en el espacio aéreo de Corea en 1971.

Anora

La vida de Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, da un giro inesperado cuando conoce a Iván, el hijo de un influyente oligarca. Tras una boda por capricho, la pareja se enfrenta a un desafío mayúsculo: la desaprobación de los padres de Iván, quienes están decididos a anular el matrimonio a toda costa.

El infiltrado del KKKlan

En esta historia inspirada en hechos reales, Ron Stallworth, un oficial de policía afroamericano de Colorado Springs, se infiltra con éxito en el Ku Klux Klan local con la ayuda de su colega judío blanco.

The Last Showgirl

Una veterana corista se ve obligada a replantear su vida después de que, tras tres décadas de trayectoria, su espectáculo se cancele de manera repentina.

